شنت إسرائيل فجر الجمعة هجوماً بالصواريخ انطلاقاً من الجولان المحتلّ، على عدد من المواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمِّه، أنه في نحو الساعة 02:25 (3:00ت.غ) من فجر اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر أن الوسائط الدفاعية الجوية "تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن حدوث "بعض الخسائر المادية".

وتنفّذ إسرائيل من حين إلى آخر هجمات وقصفاً على أهداف في سوريا ردّاً على ما تقول إنه هجمات ضدها انطلاقاً من الأراضي السورية، وتتهم جماعات موالية لإيران بالوقوف وراءها.

والأحد أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف في سوريا ردّاً على إطلاق نار باتجاه الجولان المحتلّ، كما قال الجمعة إنه قصف "منظمة في سوريا" أطلقت طائرة مسيَّرة على مدينة إيلات جنوب إسرائيل.