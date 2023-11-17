سياسة
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3 شهداء إثر قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة على مخيم جنين بالضفة الغربية
أعلن إعلام فلسطيني استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف مخيم جنين بالضفة الغربية، فيما تتواصل الاشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
3 شهداء إثر قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة على مخيم جنين بالضفة الغربية
اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في الضفة الغربية / صورة: AA
17 نوفمبر 2023

استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون الجمعة، خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن "ثلاثة مواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين، الذي تواصل قوات الاحتلال اقتحامه منذ الليلة الماضية".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان في المخيم قولهم إن "طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم، ما أدّى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة".

وكان تليفزيون فلسطين الرسمي أعلن سقوط "شهيدين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بمُسيَّرة حارة الحواشين في مخيم جنين".

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "قوات الاحتلال تحتجز طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أمام مستشفى ابن سينا في جنين منذ 40 دقيقة، ولا يزالون محجوزين".

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى ويطالب طواقمه الطبية ومن بداخله بالخروج.

وتناقل الفلسطينيون مشاهد للحصار، وخروج عدد من الكوادر الطبية رافعين أيديهم.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية "موقعاً على الأقلّ بين حارة الدمج وحارة الحواشين بالمخيم"، وفق شهود عيان.

كان الجيش الإسرائيلي اقتحم في وقت متأخر الخميس، مدينة جنين ومحيط مخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان واشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين.

وقال الشهود إن "أعداداً كبيرة من الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدر بعشرات اقتحمت المدينة ترافقها جرافات".

وأضافوا أن الجيش اقتحم المدينة من عدة جهات قادماً من معسكراته في محيط المدينة مستهدفاً عدة أحياء فيها مع فرض حصار على مخيم جنين.

وانقطعت الكهرباء عن حي الجابريات في المدينة ومخيم جنين، وسط تحليق لطيران مروحيّ وطائرات صغيرة مسيَّرة.

وتشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحىً تصاعدياً بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 42 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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