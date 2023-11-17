سياسة
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بعد 13 سنة.. "مافي مرمرة" تستعد للانطلاق نحو غزة مجدداً ضمن "أسطول الحرية"
تستعد جمعية "مافي مرمرة" التركية للتوجه نحو غزة مجدداً ضمن "أسطول الحرية الدولي" لنقل المساعدات الإنسانية، بعد 13 سنة من تَعرُّض سفينتها لهجوم مسلح من البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية قرب شواطئ قطاع غزة خلّف استشهاد 10 متضامنين أتراك.
بعد 13 سنة.. "مافي مرمرة" تستعد للانطلاق نحو غزة مجدداً ضمن "أسطول الحرية"
شن سلاح البحرية الإسرائيلي هجوماً على سفينة "مافي مرمرة" عام 2010 / صورة: AA
17 نوفمبر 2023

أعلنت جمعية "مافي مرمرة للحرية والتضامن" التركية اعتزامها التوجه نحو غزة مجدَّداً في إطار قرار متخَذ مع أسطول الحرية الدولي لنقل موادّ الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

والخميس أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي النصب التذكاري لشهداء السفينة "مافي مرمرة" في مرفأ غزة بعد إعلان سيطرتها على الميناء.

وقال الجيش في بيان، إنه "جرى إسقاط نصب تذكاري يمجّد حوادث سفينة مرمرة".

وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني قالت "مافي مرمرة للحرية والتضامن"، إن إسرائيل بدأت تنفيذ عملية "إبادة جماعية كبيرة" في غزة.

وأشارت إلى أن المساجد والمدارس والمستشفيات وجميع الأماكن المدنية تتعرّض لهجمات إسرائيلية.

وذكرت الجمعية أن أكثر من 11 ألف شخص استُشهدوا وأُصيبَ آلاف المدنيين بجروح بالغة في غزة خلال آخر شهر.

وأكدت أن إسرائيل تواصل "المجزرة" دون إصغاء لقرارات وتحذيرات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وتتجاهل الضمير الدولي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابعت: "تماشياً مع القرار الذي اتخذناه مع أسطول الحرية الدولي، الذي نحن عضو فيه، ننطلق مرة أخرى نحو غزة كحركة مدنية مستقلة".

وأضافت: "أعمالنا ضدّ الحصار البحري المفروض على غزة تخضع دائماً لمبادئ اللا عنف والمقاومة اللا عنفية".

ودعت إلى تقديم الدعم من أجل شراء السفن للأسطول وتأمين موادّ المساعدات الإنسانية، والتنديد بالحصار المفروض على غزة.

وفي 31 مايو/أيار 2010 شن سلاح البحرية الإسرائيلي هجوماً على سفينة "مافي مرمرة"، في المياه الدولية قرب شواطئ قطاع غزة، وأسفر الهجوم عن استشهاد 10 متضامنين أتراك.

وكانت "مافي مرمرة" ضمن "أسطول الحرية"، وهو مجموعة من 6 سفن، اثنتان منها تتبعان هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH".

وحملت السفن الست على متنها نحو 10 آلاف طنّ من موادّ الإغاثة والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى نحو 750 ناشطاً حقوقياً وسياسياً، بينهم صحفيون يمثلون وسائل إعلام دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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