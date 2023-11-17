قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجمعة، إن الادّعاءات الأمريكية حول استخدامها المستشفيات والمدارس كمواقع عسكرية هي "تكرار لرواية كاذبة مفضوحة" يقدّمها الجيش الإسرائيلي.

وأكّدت الحركة في بيان نشرته على تليغرام، أن "ادّعاء البنتاغون استخدام حماس مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، ومن ثم زعم وزارة الخارجية الأمريكية استخدام حركة حماس للمستشفيات والمدارس كمواقع عسكرية، هو تكرار لرواية كاذبة مفضوحة".

وأردفت بأن "هذه الرواية بينتها مسرحيات المتحدث باسم جيش الاحتلال الركيكة والمثيرة للسخرية، بعد اقتحام مستشفى الرنتيسي والشفاء، وتهديد سلامة المرضى والأطقم الطبية".

وأضافت الحركة: "نود تذكير الرئيس بايدن وإدارته بأن الاحتلال قصف معظم المستشفيات، وقطع عنها الكهرباء والوقود والأدوية، ما أدى إلى خروج 26 مستشفى عن الخدمة".

واعتبرت حماس أن تجاهل دعوة الحركة إلى تشكيل لجنة لمعاينة المستشفيات والمدارس يشير إلى "شراكة الإدارة الأمريكية الاحتلال في الإبادة الجماعية بغزة".

والخميس زعم الجيش الإسرائيلي بعد عدم عثوره على ما يدين حركة حماس الفلسطينية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أنه جرى "إخفاء الأدلة".

والأربعاء اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي مرتين خلال 24 ساعة، بعدما كانت الدبابات تحاصره منذ أسبوع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اقتحام مجمع الشفاء الطبي "نشاط معقد ومستمر ومتطور تقوده وحدة خاصة، وتُكتشف معلومات جديدة في كل وقت".

واستدركت: "يجب أن نتذكر أن حماس، منذ اللحظة التي كُشف فيها عن المستشفيات قبل بضعة أسابيع، عملت على إخفاء بناها التحتية وإخفاء الأدلة".

وزعم الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة أن حماس تستخدم المبنى الأرضي من المستشفى كمركز قيادة وأنها تُخفي الأسرى الإسرائيليين هناك.

لكنه بعد اقتحام المستشفى لم يعلن اعتقال أي مسلحين، فيما كانت الأدلة التي قدمها هي عدة رشاشات.

ومنذ 42 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.