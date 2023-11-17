استهدف حزب الله اللبناني الخميس 7 مواقع عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية للبنان، فيما ردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي على بلدات حدودية لبنانية.

وقال الحزب في عدة بيانات، إن عناصره استهدفوا بـ"الأسلحة المناسبة الخميس، موقع المطلة مقابل بلدة الخيام اللبنانية، وثكنة ‏يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة)، وموقع ‏بياض بليدا، وموقع مسكاف عام مقابل بلدة العديسة اللبنانية، وموقع جل العلام، بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابات مباشرة".

وذكر في بيان آخر أن مقاتليه "استهدفوا تجمُّعاً لقوة مشاة إسرائيلية على تلة ‏الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون الإسرائيلي، وتجمعاً آخر لجنود إسرائيليين ‏بالقرب من موقع شتولا".

وفي بيان لاحق الخميس قال حزب الله إن عناصره "استهدفوا عصر الخميس موقع جل العلام (الإسرائيلي) بالصواريخ الموجهة ‏وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وصرّح الحزب في بيان آخر مساء الخميس بأن عناصره "استهدفوا دبابة ميركافا لقوات الاحتلال قرب ثكنة برانيت (الإسرائيلية) بالصواريخ وأُصيبت مباشرةً".

في المقابل أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القطاع الشرقي جنوب البلاد شهد قصفاً إسرائيلياً مركَّزاً على بلدات كفركلا ووطى الخيام ومنطقة الشاليهات والعديسة والطيبة.

ولفتت إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية عنيفة على منطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوبيّ لبنان، كما نفّذ الطيران الإسرائيلي طلعات استطلاعية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط (جنوبيّ لبنان)".

ومن منطقة حاصبيا جنوبي لبنان، أفادت الوكالة بوقوع "غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مزرعة المجيدية".

وذكرت الوكالة الخميس أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي عيتا الشعب ودبل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، قصفاً متقطعاً بوتيرة يومية.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنّها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 42 يوماً، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.​​​​​​​