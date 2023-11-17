سياسة
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برلمان النرويج يتبنى مقترحاً يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين
صوّت البرلمان النرويجي بالأغلبية لصالح مقترح حكومي يدعو إلى الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.
برلمان النرويج يتبنى مقترحاً يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين
مظاهرة تضامنية مع فلسطين أمام مبنى البرلمان بأوسلو / Others
17 نوفمبر 2023

تبنّى البرلمان النرويجي بالأغلبية الخميس، مقترحاً حكومياً بشأن "الاستعداد" للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن الحكومة قدّمَت للبرلمان مقترحاً بشأن "الاستعداد" للاعتراف بفلسطين.

جاء في القرار: "البرلمان يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يكون للاعتراف تأثير إيجابي في عملية السلام، دون جعل اتفاق السلام النهائي شرطاً".

ورغم تمرير المقترح الحكومي بالأغلبية الساحقة بالبرلمان النرويجي فإن البلاد "لن تعترف بدولة فلسطين على الفور".

يأتي المقترح الحكومي ردّاً على مقترح قدمته أحزاب صغيرة يدعو إلى "الاعتراف الفوري" بدولة فلسطين.

كما يتزامن مع استمرار الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأسفرت عن استشهاد 11 ألفاً و500 شخص، وإصابة 29 ألفاً و800.

وفي أوروبا الشمالية، تعترف إيسلندا والسويد بدولة فلسطين، إلى جانب بلدان أوروبية أخرى كبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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