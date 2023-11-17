حيّدت الاستخبارات التركية من يُدعى المسؤول الآيديولوجي بتنظيم PKK/YPG الإرهابي علي سوباشي، في عملية شمال سوريا.

وقالت مصادر أمنية إن سوباشي كان مدرجاً ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين، وانضمّ إلى صفوف التنظيم بمرحلة التأسيس، وفقاً للأناضول.

وأوضحت المصادر أن سوباشي كان على علاقات وثيقة مع قياديي التنظيم رفيعي المستوى في سوريا والعراق.

وكان سوباشي مسؤولًا عن نشر آيديولوجيا التنظيم الانفصالي إلى الكوادر، وإعادة تجنيد كل من يحاول الهرب.

وجرى تحييد سوباشي بعملية دقيقة نفذتها الاستخبارات التركية بعد تحديد مكانه في شمال سوريا.

وأظهرت التحريات أن سوباشي كان ينشط في تركيا وإيران والعراق، وخلال عملية "غصن الزيتون" التي نفّذتها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا عام 2018، أصبح من القياديين المشرفين على المنطقة.

وتنظيم PKK مدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.

أمّا تنظيم YPG فهو الذراع السورية لـPKK، وشنت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهير شمال سوريا من.