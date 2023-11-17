أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، الخميس، تخطيط بلاده لشراء 40 طائرة عسكرية من طراز "يوروفايتر تايفون" القتالية متعددة المهام.

وقال غولر في معرض إجابته عن استفسارات النواب خلال مناقشات ميزانية وزارة الدفاع التركية لعام 2024 في البرلمان التركي: "نعمل من أجل يوروفايتر. نريد شراء يوروفايتر، إنها طائرة فعالة للغاية، وهذه الطائرات متعلقة ببريطانيا وألمانيا وإسبانيا".

وأضاف أن بريطانيا وإسبانيا أبدتا موافقتهما لبيع تركيا هذه الطائرات "فيما تسعى هاتان الدولتان لإقناع ألمانيا".

وتابع: "بريطانيا وإسبانيا تقولان إنهما ستحلان هذا الأمر، وإذا ما حدث ذلك فإننا نخطط لشراء 40 طائرة يوروفايتر".

وأشار غولر إلى أن طائرات F-16 وF-4 التي تمتلكها القوات الجوية التركية كافية للمهام التي ستنفّذها تركيا.

واستدرك: "لكن بالطبع، نتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك. ولهذا السبب، تقدمنا بطلب للحصول على طائرة F-35، ولكن ظهرت بعض المشكلات.. ونعمل أيضاً على إيجاد بدائل".

وأوقفت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة F-35 في 2019 بعد اعتراضها على شراء أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، بدعوى أن النظام الروسي سيُعرِّض الطائرات المقاتلة للخطر.

وقالت تركيا مراراً إنه لا تعارض بين النظامين، واقترحت تشكيل لجنة لدراسة الموضوع. وقالت تركيا أيضاً إنها أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بطائرات F-35 وأن تعليقها كان مخالفاً للقواعد.