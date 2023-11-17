سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: نخطط لشراء 40 مقاتلة "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في معرض إجابته عن استفسارات النواب خلال مناقشات ميزانية وزارة الدفاع التركية لعام 2024 في البرلمان التركي، إن أنقرة تخطط لشراء 40 طائرة عسكرية من طراز "يوروفايتر تايفون" القتالية متعددة المهام.
وزير الدفاع التركي: نخطط لشراء 40 مقاتلة "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام
وزير الدفاع التركي: نخطط لشراء 40 مقاتلة "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام / صورة: AA
17 نوفمبر 2023

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، الخميس، تخطيط بلاده لشراء 40 طائرة عسكرية من طراز "يوروفايتر تايفون" القتالية متعددة المهام.

وقال غولر في معرض إجابته عن استفسارات النواب خلال مناقشات ميزانية وزارة الدفاع التركية لعام 2024 في البرلمان التركي: "نعمل من أجل يوروفايتر. نريد شراء يوروفايتر، إنها طائرة فعالة للغاية، وهذه الطائرات متعلقة ببريطانيا وألمانيا وإسبانيا".

وأضاف أن بريطانيا وإسبانيا أبدتا موافقتهما لبيع تركيا هذه الطائرات "فيما تسعى هاتان الدولتان لإقناع ألمانيا".

وتابع: "بريطانيا وإسبانيا تقولان إنهما ستحلان هذا الأمر، وإذا ما حدث ذلك فإننا نخطط لشراء 40 طائرة يوروفايتر".

وأشار غولر إلى أن طائرات F-16 وF-4 التي تمتلكها القوات الجوية التركية كافية للمهام التي ستنفّذها تركيا.

واستدرك: "لكن بالطبع، نتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك. ولهذا السبب، تقدمنا بطلب للحصول على طائرة F-35، ولكن ظهرت بعض المشكلات.. ونعمل أيضاً على إيجاد بدائل".

وأوقفت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة F-35 في 2019 بعد اعتراضها على شراء أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، بدعوى أن النظام الروسي سيُعرِّض الطائرات المقاتلة للخطر.

وقالت تركيا مراراً إنه لا تعارض بين النظامين، واقترحت تشكيل لجنة لدراسة الموضوع. وقالت تركيا أيضاً إنها أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بطائرات F-35 وأن تعليقها كان مخالفاً للقواعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us