أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً رئاسياً ينصّ على إعفاء الطلاب الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من المصاريف الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية الجمعة، نصّ القرار الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ نشره.

وينص القرار على إعفاء الطلاب الفلسطينيين الذين يواصلون تعليمهم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية من المصاريف الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، على أن يكون الطالب أو عائلته مقيمين في قطاع غزة، وأن تتكفل المؤسسة المعنية بسداد المصاريف عنه.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أخذت تركيا على عاتقها بذل كل ما في وسعها من أجل دعم الفلسطينيين، ووقف الحرب.

وأرسلت تركيا سفينة مساعدات طبية من أجل أهالي غزة تُقِلّ قرابة 500 طن من المعدات الإغاثية، بينها أجهزة طبية وأدوية و8 مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف ومستلزمات طبية، كما أرسلت معدات وطواقم طبية إلى المنطقة عبر الطائرة الرئاسية.

ومساء الأربعاء وصلت طائرتان إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة التركية أنقرة، من مطار العريش في مصر، وعلى متنهما 27 مريضاً فلسطينياً و13 مرافقاً.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة منذ 42 يوماً، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.​​​​​​​