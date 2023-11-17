في خضم أزمة سياسية غير مسبوقة، نشرت صحيفة عبرية استطلاعاً حديثاً للرأي حول أسماء الخلفاء المحتمَلين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برئاسة حزب الليكود.

ويكافح نتنياهو للحفاظ على رئاستَي الحكومة وحزب الليكود، ويرفض تحمُّل أي مسؤولة عن تداعيات هجوم حماس على غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة معاريف العبرية، حصل رئيس جهاز المخابرات "الموساد" السابق يوسي كوهين على أعلى النسب.

وأظهرت النتائج أن 21% من المستطلَعة آراؤهم فضّلوا كوهين، مقابل 13% لوزير العدل الأسبق جدعون ساعر، و12% لوزير الدفاع يوآف غالانت، ثم وزير الاقتصاد نير بركات الذي حصل على 11%.

وأعرب 23% عن عدم تفضيلهم أيّاً من تلك الأسماء، فيما قال 20% منهم إنهم ليس لهم رأي محدَّد.

واستناداً إلى الاستطلاع فإن 26% من ناخبي الليكود يفضلون كوهين و26% يفضلون بركات و17% يفضلون غالانت و5% يفضلون ساعر.

فيما قال 15% إنهم لا يفضلون أياً منهم، وأجاب 11% بـ"لا أعرف".

وهذه هي المرة الأولى التي تُستطلَع فيها آراء الإسرائيليين بشأن الخليفة المحتمَل لنتنياهو على رأس حزب الليكود.

ويتضح من الاستطلاع أن 29% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بمقابل 50% رأوا أن الوزير بالمجلس الحربي بيني غانتس هو الأنسب للمنصب، فيما قال 21% إنهم ليس لهم رأي محدد.

تأتي نتائج الاستطلاع على وقع استمرار تراجع شعبية حزب الليكود في الشارع الإسرائيلي مقابل ارتفاع شعبية حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة غانتس.

وتوقعت النتائج حصول "الوحدة الوطنية" على 42 مقعداً، لو حصلت انتخابات اليوم، مقابل حصول الليكود على 17 مقعداً من مقاعد الكنيست الـ120.

فيما توقعت حصول حزب "هناك مستقبل" المعارض برئاسة يائير لابيد على 14 مقعداً، وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض على 8 مقاعد، وحزب "شاس" اليميني الديني على 8 مقاعد، وحزب "يهودوت هتوراه" اليميني الديني على 7 مقاعد.

أما حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فيحصل على 5 مقاعد، وفق التوقعات، وتحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية على 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد، وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على 4 مقاعد، وحزب "ميرتس" اليساري على 4 مقاعد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بذلك تحصل الأحزاب المشكّلة للحكومة الحالية على 42 مقعداً لو جرت الانتخابات العامة اليوم، فيما تحصل أحزاب المعارضة بما فيها العربية على 78 مقعداً.

ويلزم 61 صوتاً على الأقلّ لتشكيل حكومة، لكن لا مؤشرات على إجراء انتخابات جديدة في ظلّ الحرب الدائرة على غزة.

وأشارت معاريف إلى أن الاستطلاع أجراه لصالحها مركز دراسات "لازار" (خاص)، وشمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي من اليهود والعرب، وكان هامش الخطأ 4.3%.

وتشير التقديرات في الإعلام الإسرائيلي إلى أن انتخابات عامة ستجرى ما بعد الحرب على غزة.