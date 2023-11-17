أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قتله فلسطينيَّين اثنين قال إنهما أطلقا النار على جنوده قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن فلسطينيَّين "وصلا بسيارة إلى مفرق الزيتون قرب الخليل، وأطلقا النار على القوات العاملة هناك".

وأضاف: "أطلق الجنود النار على المسلحين وقتلوهما".

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت إذاعة الجيش بأن فلسطينياً "أطلق النار باتجاه قوة تابعة للجيش الإسر ائيلي وجرى تحييده"، دون مزيد من المعلومات عن هوية الفلسطيني أو حالته الصحية.

وتابعت: "لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي".

في سياق متصل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 47 فلسطينياً، ما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 2800 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر بيان للنادي أن "قوات الاحتلال اعتقلت 47 مواطناً على الأقل بين ليلة الخميس وفجر الجمعة، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وبيّن أن إجمالي عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "ارتفع إلى 2800 فلسطيني".

​​​​ ​​​وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وتسارعت عمليات الاعتقال في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أطلقت إسرائيل حرباً فتاكة على قطاع غزة دمّرت خلالها أحياء فوق ساكنيها خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

تأتي هذه الأحداث في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة منذ 42 يوماً خلّفت أكثر من 11 ألفاً و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني.