أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" وصول شحنة مساعدات طبية أرسلتها ضمن قافلة إغاثية إلى قطاع غزة بعد عبورها من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأضافت الهيئة في بيان، الجمعة، أنها أرسلت شحنة مساعدات ضمن قافلة إغاثية مكونة من 11 شاحنة جرى تنظيمها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ومنظمات دولية أخرى.

وأوضح البيان أن مساعدات "İHH" شملت دعماً طبياً وأدوية.

وعقب عبورها من معبر رفح البري مع مصر إلى أراضي غزة، سُلمت المساعدات لمستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وسبق أن أرسلت تركيا أيضاً إلى مصر من أجل أهالي غزة سفينة مساعدات طبية تُقلّ قرابة 500 طن من المعدات الإغاثية، بينها أجهزة طبية وأدوية و8 مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف ومستلزمات طبية.

وأرسلت قبلها معدات وطواقم طبية إلى المنطقة عبر الطائرة الرئاسية.

ومنذ 42 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الأربعاء.