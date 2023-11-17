سياسة
2 دقيقة قراءة
"الإغاثة التركية" تعلن وصول 11 شاحنة محمّلة بالمساعدات الطبية إلى غزة
وصلت، الجمعة، شحنة مساعدات طبية أرسلتها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" إلى غزة عبر مصر. وتتكون الشحنة من 11 شاحنة محملة بالأدوية والدعم الطبي.
"الإغاثة التركية" تعلن وصول 11 شاحنة محمّلة بالمساعدات الطبية إلى غزة
11 شاحنة من المساعدات الطبية تصل إلى غزة / صورة: AA
17 نوفمبر 2023

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" وصول شحنة مساعدات طبية أرسلتها ضمن قافلة إغاثية إلى قطاع غزة بعد عبورها من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأضافت الهيئة في بيان، الجمعة، أنها أرسلت شحنة مساعدات ضمن قافلة إغاثية مكونة من 11 شاحنة جرى تنظيمها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ومنظمات دولية أخرى.

وأوضح البيان أن مساعدات "İHH" شملت دعماً طبياً وأدوية.

وعقب عبورها من معبر رفح البري مع مصر إلى أراضي غزة، سُلمت المساعدات لمستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وسبق أن أرسلت تركيا أيضاً إلى مصر من أجل أهالي غزة سفينة مساعدات طبية تُقلّ قرابة 500 طن من المعدات الإغاثية، بينها أجهزة طبية وأدوية و8 مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف ومستلزمات طبية.

وأرسلت قبلها معدات وطواقم طبية إلى المنطقة عبر الطائرة الرئاسية.

ومنذ 42 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us