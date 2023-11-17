سياسة
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فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب
طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة السماح بإدخال المساعدات الأساسية الإنسانية بشكل عاجل.
فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب
وزير الخارجية الفلسطيني شدد على ضرورة السماح بإدخال المساعدات الأساسية الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة / صورة: Reuters
17 نوفمبر 2023

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الجمعة، الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء المالكي في مقر الوزارة، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والوفد المرافق له.

وشدد المالكي على ضرورة السماح بإدخال المساعدات الأساسية الإنسانية بشكل عاجل من أغذية وماء وكهرباء ووقود واتصالات، وتوفير المأوى اللازم لكل من هُجِّر من بيته، ومنع التهجير بالكامل للشعب في غزة وتوفير الحماية.

أطلع وزيرُ الخارجية بوريل على آثار العدوان الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

ولفت إلى تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين التحريضية التي تعطي الضوء الأخضر لقتل المدنيين الفلسطينيين بحجة أنهم إرهابيون.

وقال: "يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب أخلاقي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل".

بدوره أبدى بوريل قلقه حول الأوضاع الصعبة والمأساوية في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة وقف استهداف المدنيين وضرورة إطلاق سراح المحتجزين.

وأشار إلى دعم الاتحاد الأوروبي الدائم لحل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وأهمية الحوار السياسي بين الطرفين.​​​​​​​

ووصل بوريل إلى رام الله قادماً من القدس، وعلى جدوله لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والرئيس محمود عباس.

ومنذ 42 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مُدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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