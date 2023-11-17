تحدث الجيش الأوكراني الجمعة عن "قتال عنيف" على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي تحتلّها القوات الروسية منذ أشهر.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني على شبكات التواصل الاجتماعي "إن القتال العنيف مستمر" في هذه المنطقة حيث تسعى القوات الروسية للحصول على موطئ قدم.

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق الجمعة سيطرتها على مواقع على ضفة نهر دنيبرو المحتلّة في منطقة خيرسون (جنوب)، في أول نجاح بارز لعملياتها العسكرية بعد أشهر من بدء الهجوم المضاد الأوكراني الذي واجه صعوبات كثيرة.

وقالت هيئة الأركان العامة: "نجحت الوحدات الأوكرانية في طرد الروس من مواقعهم على الضفّة اليسرى للنهر"، مشيرة إلى "خطّ طويل من التحصينات والمقاومة القوية للعدو".

وأضافت هيئة الأركان أنّ "عمليات التخريب والدهم والاستطلاع مستمرّة".

وأوضحت أن الهدف من هذه العمليات يتمثّل في "دفع العدو إلى أبعد ما يمكن" من النهر، لمنعه من قصف مدينة خيرسون وبلدات أخرى على الضفة اليمنى التي تسيطر عليها قوات كييف.

في المقابل، اعترفت روسيا للمرة الأولى هذا الأسبوع أن القوات الأوكرانية عبرت النهر.

وأقر فلاديمير سالدو، الحاكم الروسي لمنطقة خيرسون الأربعاء، بأن عشرات أو مئات الجنود الأوكرانيين تمكنوا من تثبيت مواقع لهم على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، خصوصاً حول قرية كرينكي.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الأسلحة والذخائر التي يرسلها إليها الأمريكيون والأوروبيون، فيما تثار مسألة خفض الدعم الاقتصادي والعسكري لكييف في بعض البلدان.

من جهته، قال الكرملين إنه أعاد توجيه الاقتصاد نحو إنتاج الأسلحة والذخائر وجنّد نحو 400 ألف جندي إضافي منذ بداية العام.

ولكييف مصدر قلق آخر يتمثل في كون القوات الروسية في حالة هجوم في عديد من المناطق الأخرى مع هدف رئيسي هو تطويق مدينة أفدييفكا الصناعية في الشرق واحتلالها.

وبالإضافة إلى ذلك، تخشى أوكرانيا من عمليات قصف روسية جديدة لتدمير بنيتها التحتية للطاقة وإغراق السكان في الظلام والبرد مع اقتراب فصل الشتاء.