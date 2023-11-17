رأى محلل إسرائيلي الجمعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يماطل في إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس بسبب "خشيته" من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وفي مقال له قال عاموس هارئيل المحلل في صحيفة هآرتس الجمعة: "الاتفاق الذي تحاول الولايات المتحدة وقطر التوسط فيه الآن هو إطلاق سراح نحو 70 رهينة على مرحلتين".

وأضاف: "هذا عدد أقل مما كانت تأمله إسرائيل في الأصل، وهو يتألف بشكل رئيسي من النساء والأطفال، والمقايضة التي من المفترض أن تحصل عليها حماس، على شكل أسرى، ليست مرتفعة أيضاً بشكل خاص نحو 150 أسيرة وسجيناً قاصراً".

وتابع: "المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي ناقش تفاصيل الاقتراح مرتين هذا الأسبوع".

وأشار إلى أنه "في الأساس، يدور الجدال حول عدد أيام وقف إطلاق النار التي ستعلَن في أثناء إتمام الصفقة، حماس تريد خمسة أيام لكن إسرائيل تصر على ثلاثة، بحيث لا تسمح الهدنة للمنظمة بالتعافي من الحرب العسكرية القاسية".

ولكنه أشار إلى أنه "في الخلفية، حسب مصادر في الساحة السياسية، تقع حسابات سياسية لنتنياهو، الذي ظل في نظر هذه المصادر يماطل حتى الأمس (الخميس)".

وقال هارئيل: "العائق الرئيسي أمام رئيس الوزراء هو شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف، وبخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يبحث عن طريقة للنأي بنفسه عن الفشل في الحرب وربما ترك الائتلاف" أي الحكومة.

وأضاف: "وهاجم بن غفير بالفعل القرارات التي تتخذ، وإن كان ذلك بشكل منخفض، وفي الوقت نفسه، فهو يصب الزيت على نار المواجهة باستمرار من خلال توزيع الأسلحة النارية بالجملة على الأفراد الخطرين في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، ومن خلال نشر الإهانات الطفولية لسجناء حماس".

وتابع: "إذا هاجم اليمين المتطرف موقف نتنياهو في أعقاب التنازلات المقدمة لحماس في المقابل، فإن رئيس الوزراء سيفقد قبضته على ائتلافه الأصلي" أي حكومته الحالية.

وأردف هارئيل: "يبدو أنه حتى في خضم حرب رهيبة، يظل البقاء السياسي، الذي يُبعده عن احتمال زجه في السجن، هو الاعتبار الأساسي لرئيس الوزراء".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة وخيانة الامانة والاحتيال، قد تقوده إلى السجن حال ثبوت الاتهامات ضده رغم أنه ينفيها.

وزاد هارئيل: "تريد حماس أيضاً تجديداً معيناً لإمدادات الوقود".

وقال هارئيل: "المشكلة هي أن كبار المسؤولين الإسرائيليين تسلقوا شجرة عالية عندما أكدوا أنه لن يُسمح بدخول قطرة وقود واحدة إلى غزة، والآن أصبحوا عالقين. وبالمناسبة، سمحت إسرائيل هذا الأسبوع بدخول الوقود للأونروا (وكالة الأمم المتحدة للاجئين) تحت ضغط أمريكي وخلافاً للتصريحات الإسرائيلية".

وتجري المفاوضات بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية.

وتقول إسرائيل إن حماس أسرت 239 إسرائيلياً من غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب تقديرات فلسطينية فإن في السجون الإسرائيلية أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني يزداد عددهم يومياً.