سياسة
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حماس: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بـ"الشفاء" وبايدن مسؤول عن التطهير العرقي
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بياناً اتهمت فيه الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية بمجمع الشفاء تحت غطاء أمريكي، وحمّلت الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية المباشرة عن "التطهير العرقي" الذي يتعرض له المستشفى.
حماس: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بـ"الشفاء" وبايدن مسؤول عن التطهير العرقي
حماس: “الاحتلال” يرتكب “إبادة جماعية” بمجمع الشفاء بـ“غطاء أمريكي” / صورة: AA
17 نوفمبر 2023

قالت حركة حماس الجمعة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية بمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بضوء أخضر أمريكي.

جاء ذلك في تصريح صحفي مكتوب للحركة تحت عنوان: "الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية في مستشفى الشفاء بضوء أخضر أمريكي".

وقالت: "ما يحصل في مجمع الشفاء الطبي، الذي تحوّل إلى ثكنة عسكرية تنتشر فيها دبابات الاحتلال وقناصته، من جرائم فاقت كل تصوّر، بمنع الوصول إلى صيدلية المستشفى لجلب الأدوية للمرضى، ووفاة عديد منهم، وسرقة لجثامين الشهداء، وعملية إبادة ممنهجة لكل من هو داخل المستشفى، تحدث تحت سمع وبصر العالم أجمع".

وحمّلت الحركة "الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، المسؤولية المباشرة عن جريمة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال في مستشفى الشفاء، وعن الجرائم الوحشية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزّل، الذين يتعرّضون للإبادة في كل مناطق قطاع غزة، بغطاء ودعم من الإدارة الأمريكية".

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما تنفيه مراراً حركة حماس والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

ومنذ 42 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال، و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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