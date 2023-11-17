سياسة
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الصحة العالمية: قلقون من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه والغذاء
عبّرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء انتشار الأمراض في قطاع غزة جرّاء نقص المياه والغذاء بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، محذرة من مخاطر بيئية وصحية.
الصحة العالمية: قلقون من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه والغذاء
منظمة الصحة العالمية تعبر عن قلقها من انتشار الأمراض في غزة / صورة: Reuters
17 نوفمبر 2023

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية: "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء".

وأضاف أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في القطاع المكتظ بالسكان، مشيراً إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.

وحذرت منظمة الصحة في السابق من "أنماط تبعث على القلق" في انتشار الأمراض في قطاع غزة حيث تسبب القصف والهجوم البري في تقويض النظام الصحي، وإعاقة وصول المياه النظيفة، وأدى أيضاً إلى تكدس الناس في أماكن الإيواء.

وأدى بدء موسم الأمطار واحتمال حدوث فيضانات إلى زيادة المخاوف من إرهاق شبكة الصرف الصحي في القطاع المكتظ بالسكان وانتشار الأمراض.

وأدى غياب الوقود بالفعل إلى إغلاق محطات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه ما يزيد خطر تلوث المياه وتفشي الأمراض.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن نحو 813 ألف نازح يقيمون فيما لا يقل عن 154 مركز إيواء تديرها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وحذر المكتب من أن الاكتظاظ يؤدي إلى انتشار الأمراض بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال ما يثير مخاوف بيئية وصحية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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