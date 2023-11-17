سياسة
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على رأس وفد رفيع المستوى.. أردوغان يصل إلى برلين ويلتقي نظيره الألماني
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الألمانية برلين في إطار زيارة عمل تستمر يوماً واحداً، إذ التقى نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
على رأس وفد رفيع المستوى.. أردوغان يصل إلى برلين ويلتقي نظيره الألماني
أردوغان يلتقي نظيره الألماني / صورة: AA
17 نوفمبر 2023

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي استقبله لدى وصوله إلى قصر بيليفو الرئاسي. وتصافح الرئيسان أمام عدسات الصحفيين.

ووقّع أردوغان في دفتر الشرف المعدّ لتخليد ذكرى الزيارة، ومن ثم عقد أردوغان وشتاينماير لقاءً ثنائياً، وبعدها ترأسا اجتماعاً بين وفدي البلدين.

وفي وقت سابق الجمعة هبطت طائرة الرئيس أردوغان في مطار برلين - براندنبورغ الدولي، حيث كان في استقباله المسؤولون الألمان والسفير التركي في برلين أحمد باشار شن.

ويرافق أردوغان وزيرا الخارجية هاكان فيدان والتجارة عمر بولات، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

كما يرافقه رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وكبير مستشاري الرئيس السفير عاكف جاغاطاي قليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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