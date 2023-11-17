سياسة
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زيلينسكي: قذائف المدفعية المُرسلة إلى أوكرانيا انخفضت منذ الحرب على غزة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن شحنات قذائف المدفعيّة المرسلة إلى بلاده انخفضت منذ الشهر الماضي، ملمحاً إلى تحول الدعم الأمريكي والأوروبي إلى إسرائيل في حربها غي غزة.
زيلينسكي: قذائف المدفعية المُرسلة إلى أوكرانيا انخفضت منذ الحرب على غزة
زيلينسكي: شحنات القذائف لأوكرانيا انخفضت منذ الحرب بين إسرائيل وحماس / صورة: Reuters
17 نوفمبر 2023

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنّ شحنات قذائف المدفعيّة إلى بلاده "انخفضت" بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي.

ويقصف الجيش الإسرائيلي بدعم عسكري أمريكي، قطاع غزّة بلا هوادة منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال زيلينسكي للصحافة: "انخفضت إمداداتنا"، مشيراً خصوصاً إلى القذائف من عيار 155 ملم التي تُستخدم على نطاق واسع عند خطوط الجبهتين الشرقية والجنوبية في أوكرانيا.

وأضاف: "الأمر ليس كما لو أن الولايات المتحدة قالت لن نُعطي أيّ شيء لأوكرانيا. لا، لدينا علاقات جادّة وقوية جداً".

وتابع: "إنه أمر طبيعي، الجميع يقاتل من أجل البقاء.. لا أقول إنه أمر إيجابي، لكن هكذا هي الحياة وعلينا أن ندافع عما هو لنا".

وتواجه روسيا وأوكرانيا صعوبات في الحفاظ على مخزونهما من قذائف المدفعية بعد ما يقرب من عامين من الحرب.

في هذا الصدد، أكدت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أرسلت مليون قذيفة مدفعية لدعم الهجوم الروسي على أوكرانيا في مقابل تقديم موسكو مشورة في مجال الأقمار الصناعية.

من جانبها، قالت ألمانيا هذا الأسبوع إنّ الاتحاد الأوروبي لن يحقّق هدف إرسال مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، رغم الجهود المبذولة.

وأعرب زيلينسكي عن أسفه قائلاً: "اليوم لدينا مشكلات مع قذائف المدفعية من عيار 155 ملم".

وأوضح أنه في كل أنحاء العالم "أصبحت المستودعات فارغة، أو أن حداً أدنى قانونياً لا تستطيع هذه الدولة أو تلك النزول تحته".

إلى ذلك، رحب الرئيس الأوكراني بجهود الولايات المتحدة لزيادة إنتاج هذا النوع من الذخيرة.

كما رجّح زيلينسكي أن تكون القوات الروسية تُخزّن الصواريخ لشن ضربات على منشآت الطاقة في بلاده خلال أشهر الشتاء المقبلة.

وقال: "تقديري أنّهم يجمعون (الصواريخ)، لكن لم يَعد لديهم كثير من الصواريخ مقارنة بما كان لديهم سابقاً"، في إشارة إلى هجمات العام الماضي على البنية التحتية الحيوية.

وقال زيلينسكي خلال لقائه صحفيين في العاصمة: "فيما يتعلق بالدفاعات الجوّية، نحن أفضل ممّا كنّا عليه في الشتاء الماضي"، مشيراً إلى أن "الشتاء سيكون صعباً، لكن ليس أسوأ من سابقه".

على مدار عام كامل، لم تتمكّن روسيا وأوكرانيا من تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة، واعترف رئيس أركان الجيش الأوكراني بأنّ القتال بلغ طريقاً مسدوداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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