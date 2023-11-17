سياسة
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إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود فقط يومياً لغزة
وافقت إسرائيل على إدخال جزء قليل من احتياجات الوقود إلى قطاع غزة، تلبية لاحتياجات الأمم المتحدة، وبناء على طلب أمريكي لمنع تفشي الأوبئة وإعطاء إسرائيل مساحة المناورة الدولية اللازمة، حسب مصدر إسرائيلي، وذلك بعد 43 يوماً من بدء عدوانها على القطاع.
إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود فقط يومياً لغزة
دخول "شحنة وقود" لغزة عبر معبر رفح المصري - أرشيفية / صورة: AA
17 نوفمبر 2023

وافقت إسرائيل الجمعة وللمرة الأولى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بهدف "منع انتشار الأوبئة" إلى أراضيها من بين أمور أخرى.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي في تصريح مكتوب وُزع على وسائل الإعلام الإسرائيلية: "وافق مجلس الوزراء الحربي بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول ناقلتَي ديزل يومياً لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

وأضاف أن "هذا الإجراء يتيح لإسرائيل مساحة المناورة الدولية اللازمة للقضاء على حماس".

وتابع المصدر الإسرائيلي: "ستمر الناقلات عبر معبر رفح، عبر الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط عدم وصولها إلى حماس".

وأردف المصدر: "يهدف هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إلى الحد الأدنى من دعم أنظمة المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقواتنا، وتنتشر حتى داخل إسرائيل".

وكانت إسرائيل منعت إدخال الوقود الى غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القرار.

وقال في تغريدة على منصة إكس: "مرة أخرى تُتخذ القرارات السياسية في مجلس الوزراء الحربي، الأمر الذي يقود إسرائيل إلى تصور خاطئ".

وأضاف: "طالما لم يزر الصليب الأحمر مختطَفينا فلا معنى لمنح العدو هدايا إنسانية. وهذا بمثابة إصبع في عين جنود الجيش الإسرائيلي والعائلات الثكلى وعائلات المفقودين والمختطفين".

وأضاف: "إن تغيير السياسة يجب أن يكون في مجلس الوزراء الموسع لا في المجالس الوزارية".

وتابع "سأطلب من رئيس الوزراء رفع القرارات المتعلقة بالسياسة إلى مجلس الوزراء".

ويضم المجلس الوزاري الحربي كلاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بلا حقيبة بيني غانتس والوزير بلا حقيبة غادي أيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

تجدر الإشارة إلى أن شاحنة محملة بـ25 ألف لتر من الوقود دخلت مصر، الأربعاء، مقدمة لصالح تشغيل سيارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتشير بيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، إلى أن حاجة قطاع غزة الشهرية من الوقود (البنزين والسولار) تبلغ نحو 12 مليون لتر.

ويشكل فقدان الوقود أزمة كارثية لقطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص، فهي تعتمد عليه مصدراً للطاقة لتشغيل سيارات الإسعاف وآليات الدفاع المدني اللازمة لنقل ضحايا القصف الإسرائيلي ولتوليد الكهرباء للمستشفيات ومقسمات شركات الاتصالات، ولضخ المياه من الآبار الجوفية ولمحطات معالجة المياه وغيرها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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