سياسة
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تضامناً مع غزة.. طلاب مدارس في بريطانيا يمتنعون عن دخول قاعات الدراسة
نظم طلاب مدارس بعدة مناطق في بريطانيا وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ودعوا إلى الامتناع عن دخول قاعات الدراسة تضامناً مع فلسطين.
تضامناً مع غزة.. طلاب مدارس في بريطانيا يمتنعون عن دخول قاعات الدراسة
تظاهرات احتجاجية في بريطانيا للتضامن مع فلسطين والدعوة إلى وقف إطلاق النار من أجل غزة. / صورة: AA
17 نوفمبر 2023

امتنع طلاب مدارس في عدة مناطق ببريطانيا عن دخول قاعات الدراسة، ونظموا وقفات احتجاجية للتضامن مع فلسطين والدعوة إلى وقف إطلاق النار من أجل غزة.

واجتمع الطلاب المشاركون في الدعوة التي أطلقتها حملة التضامن مع فلسطين في الساحات، والمدارس لإظهار التضامن مع فلسطين في أجزاء كثيرة من البلاد.

وذكر منشور للتنظيم الشبابي لحملة التضامن مع فلسطين، على موقع "إكس" الجمعة، أن طلاب مدرسة جولد سميث بجامعة لندن لم يدخلوا قاعات الدراسة للمرة الثانية، وتجمعوا أمام المدرسة داعين إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وحسب منشور لتحالف "قفوا الحرب" على منصة إكس، فإن طلاب مدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، وكذلك النقابات، وأولياء الأمور، دعموا احتجاجاً نُظم أمام قاعة الحفلات الملكية في غلاسكو باسكتلندا.

كما نزل الطلاب إلى الشوارع في منطقتي ريدبريدج، ونيوهام في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وفي إحدى مدارس مدينة لوتون (شمال لندن) احتج طلاب على علاقة المدرسة بشركة ليوناردو التي تبيع معدات عسكرية لإسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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