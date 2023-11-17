سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: إسرائيل قتلت آلافاً في غزة وتكذب بشأن امتلاكها سلاحاً نووياً
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في العاصمة برلين، إن إسرائيل قتلت آلافاً بقطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال، مؤكداً أنها تكذب بشأن سلاحها النووي.
أردوغان: إسرائيل قتلت آلافاً في غزة وتكذب بشأن امتلاكها سلاحاً نووياً
مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتز / صورة: AA
17 نوفمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل قتلت حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن، ودمروا كل شيء، وتقريباً لم يبقَ مكان اسمه غزة جراء هجماتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بالعاصمة برلين، في إطار زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تملك حالياً سلاحاً نووياً، ولكن لا تقر بذلك لأنها تستغل الكذب جيداً.

وأضاف: "(الإسرائيليون) قتلوا حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن. دمروا كل شيء، تقريباً لم يبقَ مكان اسمه غزة".

وقال: "قصف المستشفيات وقتل الأطفال لن تجد له محلّاً في التوراة، على عكس ما يحدث في غزة".

وأكد أردوغان ضرورة تحمّل الجميع للمسؤولية من أجل ضمان السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، مبيناً أن تركيا وألمانيا إذا استطاعتا معاً تحقيق هدنة إنسانية فستنقذان المنطقة من طوق النار المحيط بها.

ولفت إلى أن ما حدث في غزة أظهر مرة أخرى أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 أصبح أمراً لا مفر منه الآن، مشدداً على أن أولويتهم جميعاً تتمثل في تحقيق وقف إطلاق نار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

وأردف: "إذا ظلت أيدينا وأذرعنا وألسنتنا مقيّدة فلا يمكن أن ندافع عن أنفسنا أمام التاريخ، ولا ينبغي أن نقيّم الحرب الإسرائيلية-الفلسطينية تحت تأثير سيكولوجية المديونية".

كما ذكر أردوغان أن في يد إسرائيل أسرى ومعتقلين منذ سنوات طويلة، مضيفاً: "هل قتلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين؟ نعم قتلت. هل تقصف المستشفيات ودور العبادة والكنائس؟ نعم تقصف. إنني، باعتباري مسلماً، منزعج من ذلك".

وأكد الرئيس التركي أن وقف إطلاق النار يحمي المنطقة من حزام ناري قد يمتد إليها.

وقال: "لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي تجاه استهداف المستشفيات والأطفال في غزة"، مضيفاً: "لسنا مدينيين لإسرائيل بشيء وغيرنا مدين لها لذا يلتزم الصمت".

ومنذ 42 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مُدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us