كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الجمعة، عن أحدث حصيلة لضحايا الحرب الإسرائيلية، متجاوزة 12 ألف شهيد فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي، في أول إحصاء رسمي لعدد ضحايا القصف الإسرائيلي ضد قطاع غزة، منذ نحو يومين.

وذكر البيان أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1270 مجزرة ضد سكان قطاع غزة"، معلناً أن عدد الضحايا وصل إلى "أكثر من 12000 شهيد، بينهم 5000 طفل، و3300 امرأة".

وأضاف أن من بين الضحايا "200 من الكوادر الطبية، و22 من رجال الدفاع المدني، و51 صحفياً".

وفي السياق، أعلن "الإعلامي الحكومي" ارتفاع عدد مصابي الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 30000 حالة، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، بينما تجاوز عدد المفقودين 3750، بينهم 1800 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.

وفي السياق، أدان "الإعلامي الحكومي" تواصل الحرب الإسرائيلية ضد المستشفيات والمنازل الآمنة في قطاع غزة، واصفاً ما يحدث بأنه "حرب إبادة جماعية ضد آلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر".

ورصد المكتب الفلسطيني تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي "76 مسجداً بشكل كلي، و165 مسجداً جزئياً، إضافة إلى استهداف 3 كنائس"، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أفاد البيان بأنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول "خرجت عن الخدمة 63 مدرسة، و25 مستشفى و52 مركزاً صحياً".

وفيما يتعلق بالادعاءات الإسرائيلية تجاه مستشفيات قطاع غزة، والتحريض عليها بحجة أن حركة حماس تستخدمها في عملياتها، أكد "الإعلامي الحكومي" أن "جميع المستشفيات لا تقدم سوى الخدمة الصحية للمرضى والجرحى".

وأفاد بأن ما تروج له إسرائيل بشأن مستشفيات قطاع غزة "يأتي ضمن حملة التحريض والتضليل بهدف تبرير حرب الإبادة الجماعية وجرائمه المتواصلة التي يرتكبها ضد المستشفيات وضد الآمنين والأبرياء، ومحاولة فاشلة للهروب من أي مساءلة أو ملاحقة قانونية قادمة".

كما حذر البيان من التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة المترتبة على قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بـ"إخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال على مدار الساعة".