سياسة
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القسام تتوعد جيش الاحتلال وتعلن تدمير عشرات الآليات في غزة
أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، تدمير عشرات الآليات إضافة إلى عمليات قنص للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، متوعداً جيش الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من الخسائر في الميدان.
القسام تتوعد جيش الاحتلال وتعلن تدمير عشرات الآليات في غزة
أبو عبيدة يعلن تدمير 62 آلية عسكرية إسرائيلية / Others
17 نوفمبر 2023

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير 62 آلية إسرائيلية خلال 4 أيام، إضافة إلى عمليات قنص الجنود حيث جرى الإجهاز على 9 منهم في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة له مساء الجمعة، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يبحثون عن سراب في مستشفى الشفاء ومستشفيات غزة.

‏وأضاف (مخاطباً الإسرائيلين): "نحاول الحفاظ على حياة أسراكم ولم ننجح أحياناً بفعل قصف جيشكم ويبدو أن قيادتكم قررت جعل مصيرهم الفقد والضياع".

وأشار أبو عبيدة إلى أن الفصائل الفلسطينية أعدت نفسها لحرب طويلة الأمد في غزة، وقال: "أعددنا أنفسنا لدفاع طويل، وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره".

وتابع: "نقول لجمهور العدو ستصل إليكم أخبار جنودكم القتلى في الميدان عاجلاً أو آجلاً".

ومنذ 42 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مُدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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