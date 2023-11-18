قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن تركيا أدت دوراً بنّاءً وهامّاً في تصدير الحبوب من أوكرانيا، معرباً عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان على إسهاماته الشخصية إزاء ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمستشار الألماني والرئيس التركي، في إطار زيارة عمل يجريها أردوغان للعاصمة برلين تستغرق يوماً واحداً.

ولفت المستشار الألماني إلى أنهم يتعاملون مع عديد من الأزمات في العالم، وأنه جرى الاتفاق مع الرئيس أردوغان على إنهاء "العدوان الروسي" على أوكرانيا.

وذكّر بأن الاقتراح المتعلق ببروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قُدم للبرلمان التركي للتصديق عليه، معرباً عن اعتقاده بأن السويد ستصبح عضواً فيه.

وفي إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على غزة، قال شولتس إنهم "يدينون حماس بشكل لا لبس فيه"، متابعاً: "سنتحدث عما يمكننا فعله في ظل التوتر. نشعر بالقلق إزاء انتشار الصراع في المنطقة".

واعتبر أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي"، مضيفاً: "لكل حياة قيمة متساوية، إن ما يمر به أهل غزة يحزننا أيضاً، وهذا العام نقدم أيضاً مساعدة بقيمة 160 مليون يورو".

وأكد المستشار الألماني أنه يجب أن يكون حل الدولتين هو الهدف النهائي.

وبشأن عدد المسلمين في بلاده قال شولتس إن "5 ملايين مسلم لهم مكان هنا في ألمانيا، ونحن ضد من ينكرهم".

وبيّن أن في الشرق الأوسط توترات كبيرة وأن ما يحدث في المنطقة يهمهم.

وأردف: "صحيح أننا نختلف جزئياً في الآراء، من المهم التحدث مباشرة في الأوقات الصعبة".

وأشار إلى أنه سيناقش مع الرئيس أردوغان التقدم الملموس فيما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: "تخلفنا عن إمكاناتنا في العلاقات، وسنرى نوع التقدم الذي يمكننا تحقيقه هنا".

الحد من الهجرة غير النظامية

وفي معرض الحديث عن أهمية الهجرة غير النظامية، قال شولتس: "نريد الحد منها، جرى التوصل إلى اتفاقية جيدة (مع تركيا) عام 2016. نريد المساهمة في تحسين هذه الاتفاقية في الاتحاد الأوروبي والحفاظ عليها، فهي من أجل مصلحتنا المتبادلة".

وأكد أن الشعبين الألماني والتركي تربطهما علاقات وثيقة في عديد من النواحي، مبيناً أن أهمية هذه العلاقة تجلت من خلال المساعدات التي قدمتها ألمانيا خلال زلزال 6 فبراير/شباط 2023 في تركيا.

ورداً على الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي، أكد شولتس دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وقال: "يتعين علينا تقليل عدد الضحايا المدنيين".

وشدد على أن ألمانيا اتخذت خطوات في مرحلة مبكرة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار إلى إجراء مفاوضات مع دول مثل مصر وقطر وتركيا لإطلاق سراح الرهائن والسماح للمواطنين الأجانب في غزة بمغادرة المنطقة، مذكّراً بأن هذه القضية طُرحت أيضاً في قمة الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس إنه ينبغي منع حماس من تكرار هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكداً ضرورة دعم حل الدولتين باعتباره منظوراً للمستقبل.

ولفت إلى أهمية دعم تركيا لمبادرة حبوب البحر الأسود، مضيفاً: "حدثت وساطة جيدة للغاية (من تركيا). وللأسف، ومن المحزن للغاية أن روسيا انسحبت من هذه الاتفاقية".