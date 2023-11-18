استٌشهد 7 فلسطينيين ليل الجمعة/السبت، بالضفة الغربية، بينهم 5 استشهدوا في قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 212، إضافة إلى نحو 2800 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، مدينة طوباس من الجهة الشرقية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، التي أكدت أن الاقتحام جرى برفقة جرافات عسكرية وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيّرة في أجواء المدينة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان استشهاد الشاب عمر الشحروري في مستشفى طوباس التركي الحكومي، متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام المدينة. وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال أجرت عمليات تفتيش لمنازل فلسطينيين، مؤكدين وقوع اشتباكات مسلحة بالرصاص الحي بين الفلسطينيين والاحتلال، الذي دفع بقوات إضافية للمدينة.

قصف على مخيم بلاطة

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مقر حركة فتح في مخيم بلاطة بمدينة نابلس بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مخيم بلاطة، وفجرت منزلاً في منطقة السوق، الأمر الذي أدى إلى تضرره بشكل كامل، وتضرر عدد من المنازل المجاورة له بشكل جزئي.

وقالت مصادر محلية إن القوات دمرت عدة طرق داخلية وجرفت والحقت أضراراً مادية جسيمة بممتلكات المواطنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جداً، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء استشهاد 5 منهم.

وبخلاف الشهداء الستة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة، استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوع في مدينة جنين شمال الضفة.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب أن "جمال محمود عبد الرحمن مشارقة (21 عاماً) استشهدا متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوع في جنين" دون مزيد من التفاصيل.

اقتحامات واعتقالات بطولكرم وأريحا

في السياق ذاته، ‫اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، بلدتي دير الغصون وعتيل شمال طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الميدان وسط بلدة دير الغصون، وعلى طول الشارع الواصل بين البلدة وبلدة عتيل، إضافة إلى سهل عتيل، وسط تمشيط واسع للأحياء والأراضي الزراعية المحيطة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال، شابَّين من مدينة أريحا. وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة اقتحمت حي كتف الواد، تبعتها تعزيزات من المدخل الشرقي وداهمت شقة داخل بناية سكنية، واعتقلت الشاب أحمد ماجد. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع قصر هشام، واعتقلت الشاب أحمد يوسف دويك بعد الاعتداء عليه بالضرب، وتحطيم مركبته.

اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وقرى فلسطينية بالضفة الغربية، من بينها مدينة الخليل حيث اعتقلت أكثر من 10 فلسطينيين، حسبما أفاد به مراسل TRT عربي.

وقال مراسل TRT عربي، إن الاحتلال نفذ حملة اعتقالات بالضفة طالت عشرات، فيما قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت، نحو 40 مواطناً من الضّفة، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 2850.

وتشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحى تصاعدياً بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.