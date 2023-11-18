لليوم الـ43 على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي بوتيرة أعنف على قطاع غزة، مستهدفاً المستشفيات المحاصرة بالدبابات والمدرعات العسكرية، لا سيّما مجمع الشفاء الطبي الذي تحول إلى الهدف الرئيسي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هجومه البري على القطاع، إذ أفاد مصدر طبي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمهل الأطباء والمرضى والنازحين صباح السبت، ساعة لإخلاء المجمع.

وبدأ الاحتلال بإخلاء مجمع الشفاء الطبي السبت، وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش للجزيرة، إن الاحتلال طلب إخلاء مجمع الشفاء من الجرحى والمصابين، مؤكداً توجههم الآن نحو الجنوب ومشيراً إلى أن "المشاهد مزرية".

وقال البرش إن "أطباء لا يزالون في المجمع للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى، و120 جريحاً لا يزالون داخل مجمع الشفاء من أصل 650، فيما لا يزال الأطفال الخدج داخل المستشفى، وسط تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم".

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة بغزة: "حتى اللحظة قطعنا مسافة كيلومترَين مشياً والمنطقة مدمرة بالكامل. ونسمع الجرحى ولا نستطيع مساعدتهم والناس يموتون". وتابع: "كان جنود الاحتلال يتجولون داخل المستشفى وقناصتهم ينتشرون".

من جانبه، قال مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء للجزيرة إن "الجيش الإسرائيلي طلب من الموجودين مغادرة المستشفى، ولم يتمكن الجميع من الخروج، مشيراً إلى أن عدداً من الذين كانوا في المستشفى غادر، وبقي آخرون بينهم جرحى ومرضى".

وأضاف: "طُلب من النازحين التوجه إلى شارع الوحدة، وكثير من الأطفال والكبار لم يتمكنوا من مواصلة السير. وضع الكادر الطبي وحال المستشفى صعب جداً، والماء والكهرباء مقطوعان منذ أكثر من أسبوع".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة في بيان صحفي، ليلة الجمعة/السبت: "منذ 8 أيام لم تدخل إلى مجمع الشفاء أي إمدادات طعام ولا ماء. المرضى في مجمع الشفاء يتضورون جوعاً وألماً والنازحون لا يجدون كسرة خبز".

وأضاف "الشفاء أصبح معزولاً عن العالم تماماً بسبب انقطاع الاتصالات، المرضى يتضورون جوعاً. القمامة المتراكمة تشكل مهدداً جديداً للمحاصَرين في مجمع الشفاء".

وأردف "لدينا داخل مجمع الشفاء ما بين 7 و10 آلاف شخص والطعام الذي سمح بإدخاله يكفي فقط 400 شخص".

وتابع: "51 من المرضى في مجمع الشفاء ارتقوا شهداء بينهم 4 من الأطفال الخدج منذ الجمعة الماضية وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإن عدد الشهداء سيتضاعف".

وختم القدرة تصريحاته بالقول: "قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية لمجمع الشفاء وآبار المياه وشبكة الأكسجين. 1500 كادر طبي ومئات المرضى و7 آلاف نازح يواجهون الموت في مجمع الشفاء".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانٍ مساء الجمعة، إن "الاحتلال يفرض حصاراً عسكرياً مشدداً على مجمع الشفاء الطبي، ويحرم المواطنين بداخله أبسط احتياجاتهم الإنسانية من غذاء وماء ودواء ووقود، في ظل انتشار جثث الشهداء وتحللها".

ولفتت أيضاً إلى "سيطرة الاحتلال على الصيدلية المركزية في المجمع، مما حوله إلى سجن كبير". وأكدت أن ما سمح "الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفي إلا لعشرات المواطنين"، مشددةً على أن خطر الموت يداهم الجرحى والمرضى والأطفال في كل لحظة.

وبالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية على غزة، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة في محيط المستشفى الإندونيسي، وقال مصدر طبي إن جثامين 63 شهيداً وصلت إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

كما قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "طيران الاحتلال قصف مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مدير المستشفى الطبيب مدحت محيسن وإصابة عدد من الأطباء".

لا يوجد مكان آمن في غزة

وفي عدة مناطق من القطاع، شنت المدفعيات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة واسعة النطاق، استهدفت المباني السكنية والملاجئ، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين. ففي دير البلح وسط قطاع غزة، أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل سكني مما أسفر عن استشهاد 26 فلسطينياً، معظمهم من الأطفال، وأصيب عشرات.

وفجر السبت أيضاً، قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى إلى ارتقاء 28 مواطناً أغلبهم من الأطفال، وإصابة عشرات".

وقالت طواقم الدفاع المدني لوسائل الإعلام إنها "انتشلت أشلاء من تحت الركام في حين لا يزال عدد من الضحايا في عداد المفقودين". وقصفت الطائرات مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آخرين.

كما استُهدف المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة ما يرفع عدد المساجد التي استهدفتها إسرائيل إلى 242 مسجداً في القطاع، وفق المكتب الإعلامي لحكومة غزة مساء الجمعة.

وجنوب القطاع، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين نُقلوا إلى مستشفى النجار.

وأفادت وسائل إعلام بسقوط شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة.

"أزمة للإنسانية كافة"

فيما لم تظهر أي دلالة على نية تل أبيب وقف إطلاق النار على قطاع غزة المحاصر رغم المطالبات الدولية، اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أن ما يشهده القطاع جراء العدوان الإسرائيلي يعتبر "أزمة للأمم المتحدة وللإنسانية كافة".

وجدد دعوته للاحتلال بضرورة وقف عدوانه على غزة ودعا إلى ضمان الوصول غير المقيد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وقال إن المنظمة الأممية تحققت من وقوع 152 هجوماً على المرافق الصحية في قطاع غزة، و170 في الضفة الغربية، محذراً من أن انقطاع العلاج يهدد حياة أكثر من 2000 مريض بالسرطان، و1000 مريض بأمراض الكلى، و50 ألف مريض بأمراض القلب والأوعية الدموية، و60 ألف مريض بالسكري.

بدوره، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن قطاع غزة يواجه مجاعة واسعة النطاق مشيراً إلى أن نقص الوقود أدى إلى توقف إنتاج الخبز في كل مخابز القطاع البالغ عددها 130 مخبزاً.

وقال البرنامج الأممي في بيان على منصة إكس: "مع دخول 10% فقط من الإمدادات الغذائية الضرورية إلى غزة" منذ العدوان الإسرائيلي "يواجه القطاع الآن فجوة غذائية هائلة وجوعاً واسع النطاق".

وادعت إسرائيل أمس الجمعة على لسان أحد مسؤوليها، أنها ستسمح بشاحنتين محملتين بالوقود يومياً بناء على طلب واشنطن لمساعدة الأمم المتحدة في تلبية الاحتياجات الأساسية، وتحدثت عن خطط لزيادة المساعدات على نطاق أوسع.

وقال البيت الأبيض في منشور على منصة إكس إنه سعيد بموافقة إسرائيل على إدخال شحنات الوقود وإن هذه الشحنات يجب أن "تستمر بشكل منتظم وبكميات أكبر".

وليست هذه هي المرة الأولى، التي تعلن فيها إسرائيل السماح بدخول الوقود والمساعدات إلى القطاع، دون تنفيذ ذلك فعلياً.

ومن جانبه، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نشعر بقلق بالغ إزاء العمليات الجديدة للجيش الإسرائيلي باتجاه جنوب غزة وتأثيرها في المدنيين". وأضاف: "لا يوجد مكان آمن حقاً في غزة، ونكرر دعوتنا إسرائيل، كما فعلنا من قبل، إلى ضرورة حماية المدنيين في جميع الحالات". وأكد أنهم يعارضون النقل القسري للفلسطينيين من غزة.

ومنذ 43 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.