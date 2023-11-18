طلبت 5 دول موقّعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين، حسبما أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان، مؤكداً أن مكتبه كان فتح تحقيقاً في الوضع هناك.

وقال خان إن مكتبه تلقى طلباً للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين، صادراً عن الدول الأطراف الخمس: جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي. وأعلن أن مكتبه بدأ تحقيقاً بشأن الوضع فور تلقيه الطلب.

وفتحت الجنائية الدولية تحقيقاً عام 2021 بجرائم حرب يُشتبه بوقوعها في الأراضي الفلسطينية، بينها جرائم يُشتبه بأن القوات الإسرائيلية ارتكبتها.

وقال خان إنّ تفويضه سينطبق على الجرائم التي يُشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب الحاليّة. لكنّ فرقه لم تتمكّن من الدخول إلى غزّة ولا إلى إسرائيل التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت جنوب إفريقيا أنها تقدّمت بطلب الإحالة مع "بلدان أخرى تشاطرها الهواجس نفسها" لكي تولي المحكمة الجنائية الدولية خطورة الأوضاع الحالية اهتماما طارئاً.

وشدّد بيان وزارة خارجية جنوب إفريقيا على أن بريتوريا "تشجّع من جهة ثانية الدول الأخرى الموقّعة على نظام روما الأساسي على الانضمام إلى طلب الإحالة هذا، أو تقديم طلبات إحالة على نحو مستقل".

حراك شعبي في العالم

وعلى الصعيد التضامن الشعبي مع فلسطين حول العالم، قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في بيان مساء الجمعة، إن "أكثر من 130 وقفة ومسيرة جرى تنظيمها في نحو 60 مدينة، استجابة لنداء الهيئة" لدعم غزة ضد الحرب الإسرائيلية.

وبوتيرة يومية، يشهد عديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.​​​​​​​

وفي بريطانيا، يخطط تحالف "أوقفوا الحرب" ليوم حراك وطني تضامناً مع الشعب الفلسطيني اليوم السبت، وذلك عبر أكثر من 100 مسيرة في أنحاء البلاد بدلاً من تنظيم مسيرة كبيرة في لندن كما حدث في الأسابيع الماضية. ومن المقرر أن تشهد لندن وحدها 10 فاعليات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وكان طلاب مدارس في عدة مناطق ببريطانيا امتنعوا عن دخول قاعات الدراسة، ونظموا وقفات احتجاجية للتضامن مع فلسطين والدعوة إلى وقف إطلاق النار من أجل غزة. واجتمع الطلاب المشاركون في الدعوة التي أطلقتها حملة التضامن مع فلسطين في الساحات، والمدارس لإظهار التضامن مع فلسطين في أجزاء كثيرة من البلاد.

وذكر منشور للتنظيم الشبابي لحملة التضامن مع فلسطين، على موقع إكس الجمعة، أن طلاب مدرسة جولد سميث بجامعة لندن لم يدخلوا قاعات الدراسة للمرة الثانية، وتجمعوا أمام المدرسة داعين إلى وقف إطلاق النار في غزة.

واقتحم مئات المتظاهرين المبنى الإداري بجامعة ميشيغان الأمريكية لمطالبة الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تمول العمليات الحربية في إسرائيل. وذكر موقع صحيفة "ذا ديترويت نيوز" الأمريكية أن المتظاهرين رددوا هتافات على إيقاع الطبول ولوحوا بلافتات كُتب عليها: "معاداة الصهيونية لا تساوي معاداة السامية" وهم يدخلون إلى "روثفين هول"، حيث مكتب رئيس الجامعة والعمليات الإدارية المركزية للجامعة.

وتظاهر مئات الأمريكيين أمام محطة قطارات يونيون ستايشن في العاصمة الأميركية واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالب المتظاهرون الشعب الفلسطيني بانتفاضة جديدة كي يُسمعوا رأيهم للعالم. كما طالبوا الإدارة الأمريكية بوقف الدعم غير المشروط لإسرائيل في حربها على غزة.

وكان عاملون في القطاع الطبي تظاهروا في وقت سابق اليوم أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولإنهاء الدعم العسكري لإسرائيل ونادوا بالحرية لغزة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من 60% من الأمريكيين يرفضون الحرب على غزة وموقف الإدارة الأمريكية الداعم بشكل غير مشروط لإسرائيل

وخرجت الجمعة مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة في عدة مدن وعواصم عربية وأوروبية.

ومنذ 43 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الجمعة.​​​​​​​