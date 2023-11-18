أعلن الجيش الإسرائيلي فجر السبت، اعتراضه صاروخ جو-أرض أطلق من الأراضي اللبنانية، وفق بيان رسمي.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: "بعد حالة التأهب في شمال البلاد، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ جو-أرض جرى إطلاقه من الأراضي اللبنانية على طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف بيان الجيش: "جرى إطلاق الإنذار بعد إطلاق الصواريخ الاعتراضية".

في المقابل، قال حزب الله في بيانٍ إنه "أسقط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450، وهي طائرة مسيّرة قتالية ‏متعددة المهام، بصاروخ أرض-جو".

ولفت إلى أن "مقاتليه أطلقوا الصاروخ عند الساعة 01:45 من فجر اليوم السبت ‏وشوهد حطامها يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل".‏ ‏

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 3 إسرائيليين، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى شمالي البلاد.

ورد الجيش، وفق بيان آخر، أنه أغار على بنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القطاع الشرقي جنوب البلاد شهد قصفاً إسرائيلياً مركَّزاً على بلدات كفركلا ووطى الخيام ومنطقة الشاليهات والعديسة والطيبة.

وكان "حزب الله" أعلن الجمعة أيضاً، استهداف 7 مواقع عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية للبنان، وحقق فيها إصابات مباشرة.

ورصدت إسرائيل، السبت، إطلاق 20 قذيفة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى قرب الحدود. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في "شتولا" بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وأضافت: "تم إطلاق حوالي 20 قذيفة في غضون دقائق باتجاه الجليل الأعلى". ولم تشر إذاعة الجيش إذا ما كان القذائف أدت إلى إصابات أو أضرار.

وتشهد الحدود بين الجانبين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنّها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 43 يوماً، خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.