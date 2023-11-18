سياسة
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البيت الأبيض يتهم ماسك بترويج معاداة السامية وشركات تسحب إعلاناتها من إكس
بعد انتقاد البيت الأبيض، ما اعتبر أنه "ترويج بغيض لمعاداة السامية" بواسطة مالك منصة إكس، إيلون ماسك، أعلنت شركات كبرى سحب إعلاناتها من المنصة التي عرفت سابقاً باسم تويتر.
البيت الأبيض يتهم ماسك بترويج معاداة السامية وشركات تسحب إعلاناتها من إكس
شركات عالمية تسحب إعلاناتها من منصة إكس بسبب تغريدة مالكها إيلون ماسك ضد اليهود / صورة: Reuters
18 نوفمبر 2023

أعلن عدد من الشركات العالمية الكبرى سحب إعلاناتها من منصة إكس بسبب تغريدة لمالكها "إيلون ماسك" أيّد فيها أن "المجتمعات اليهودية تنشر الكراهية ضد البيض".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن قائمة الشركات التي سحبت إعلاناتها من منصة إكس التي كانت تسمى تويتر، تزايدت بسبب ظهور تلك الإعلانات بجوار ما وصفته "منشورات داعمة للنازية".

والأربعاء الماضي، كتب مستخدم من حساب موثق على إكس، منشوراً يفيد بأن المجتمعات اليهودية تنشر الكراهية ضد البيض، قائلاً: "كانت المجتمعات اليهودية تروج هذا النوع الدقيق من الكراهية الجدلية ضد البيض التي تزعم أنها تريد أن يتوقف الناس عن استخدامها ضدهم".

وعلّق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي لديه أكثر من 160 مليون متابع على منصة إكس، على المنشور بالقول: "قلتَ الحقيقة الفعلية".

البيت الأبيض يهاجم ماسك

من جهته، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بايتس الجمعة، أنه "من غير المقبول تكرار كذبة بشعة بهذا الشكل".

وأضاف: "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية، الذي يناقض قيمنا الأساسية باعتبارنا أمريكيين". وتابع: "علينا جميعاً مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت عن أي شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأمريكيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى أن من بين الشركات التي سحبت إعلاناتها من إك"، شركة "آي بي إم"، وذلك يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني بعد تقرير لموقع " mediamatters"، أشار إلى أن إعلانات شركات عملاقة مثل "آي بي إم" و"أبل" و"أوراكل" "تظهر بجوار محتوى داعم للنازية".

وقالت "آي بي إم" في بيان، إن "الشركة لا يمكنها التسامح أبداً مع خطاب الكراهية والتمييز، وقررنا بشكل فوري تعليق كل إعلاناتنا على منصة إكس، ونحقق في هذا الموقف غير المقبول".

كما أعلنت "أبل" الجمعة، تعليق كل الإعلانات على منصة إكس، بسبب "دعم ماسك لمنشورات معاداة السامية"، وفق موقع أكسيوس ومصادر مطلعة تحدثت لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن شركة "أبل" تعد أكبر معلن لدى إكس، إذ أنفقت نحو 50 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022.

كما قررت شركة الإنتاج والتوزيع " Lionsgate"، تعليق إعلاناتها على إكس بداية من الجمعة، حسبما قاله متحدث باسم الشركة لواشنطن بوست. وأنتجت الشركة مجموعة من الأفلام المهمة مثل " Twilight" و" the Hunger Games".

أما الشركة العملاقة الأخرى التي علقت إعلاناتها على المنصة المملوكة لماسك فهي "ديزني"، حسبما أعلن متحدث باسمها الجمعة.

وتبلغ قيمة الشركة السوقية نحو 173 مليار دولار، مما يشير إلى حجم الإعلانات الضخم الذي ستفقده منصة إكس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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