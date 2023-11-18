بدا الانقسام على زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبك) بشأن الحربين في أوكرانيا وغزة بعد قمة استمرت يومين من الأربعاء حتى أمس الجمعة، إلا أنهم تعهدوا بدعم إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وهيمنت على اجتماعات استمرت لأيام شارك فيها وزراء وزعماء "آبك" قمة عقدت يوم الأربعاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، بهدف تهدئة التوتر بين أكبر اقتصادَين في العالم، أثارت قلق المنطقة.

ودخل أعضاء "آبك" البالغ عددهم 21 عضواً، ومن بينهم روسيا، وإندونيسيا وماليزيا ذواتا الأغلبية المسلمة، الاجتماعات منقسمين بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهكذا خرجوا من الاجتماعات.

وكرر بيان صادر عن الولايات المتحدة التي تترأس "آبك" هذا العام، إعلان زعماء المنتدى العام الماضي الذي قال إن "معظم أعضاء آبك يدينون بشدة العدوان على أوكرانيا".

وأضاف البيان أن الزعماء تبادلوا وجهات النظر بشأن أزمة غزة، مع اعتراض البعض على لغة بيان رئيسة الدورة الحالية الولايات المتحدة الذي يغطي القضايا الاقتصادية "على أساس أنهم لا يعتقدون أن آبك منتدى لمناقشة القضايا الجيوسياسية.

ولفت بيان رئاسة آبك إلى أن بعض زعماء المنتدى شاركوا الرسائل الموحدة للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في الرياض.

وقالت بروناي وإندونيسيا وماليزيا في بيان مشترك إنها من بين زعماء آ بك الذين أيدوا رسائل قمة الرياض، التي دعت إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة ورفضت ما تقوله إسرائيل إن ما ترتكبه بحق الفلسطينيين هو من قبيل الدفاع عن النفس.

كما دعت الدول الثلاث إلى هدنة إنسانية "فورية ودائمة"، وتوفير السلع والخدمات الأساسية دون عوائق للمدنيين في غزة.

بيئة تجارية حرة ومنفتحة وعادلة

وأجمع زعماء آبك في الإعلان على إصرارهم على "توفير بيئة تجارية واستثمارية حرة ومنفتحة وعادلة وغير تمييزية وشفافة وشاملة يمكن التنبؤ بها".

وأضاف البيان: "نلتزم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين جميع وظائفها، بما في ذلك إجراء مناقشات بهدف وجود نظام كامل وفعال لتسوية النزاعات متاح لجميع الأعضاء بحلول عام 2024".

وتوصلت قمة بايدن وشي إلى اتفاقات لاستئناف الاتصالات العسكرية والعمل على الحد من إنتاج الفنتانيل، مما أظهر بعض التقدم الملموس في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عام، لكن الأمر لم يصل إلى إعادة ضبط التنافس الاستراتيجي بينهما بشكل كبير.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريحات صحفية، إن اجتماع بايدن وشي كان إشارة مطلوبة بشدة على أن العالم يحتاج إلى مزيد من التعاون وإشارة إيجابية للتعاون في مواجهة التحديات العالمية وخاصة تغير المناخ.