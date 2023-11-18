قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن إدارة السجون الإسرائيلية تفرض إجراءات عدوانية ضد الأسرى، بينها منع الأسرى إجراء مكالمات هاتفية مع الأهل، ومنع المحامين زيارة الأسرى والاطلاع على أحوالهم منذ اندلاع الحرب حتى اليوم، وسحب جميع الأدوات الكهربائية من الأقسام.

وسحبت إدارة السجون كل المواد التموينية التي بحوزة الأسرى، ولم يتبقَّ لديهم أي شيء، ومنعتهم شراء الطعام، فيما لم تقدم لهم كمية كافية من الطعام، إذ ينامون أغلب الوقت وهم جائعون، فالطعام سيء جداً كماً ونوعاً، حسب الهيئة.

وأضافت: "جرى إخراج الأسرى الكبار والمسؤولين عن الأشبال من أقسام الأشبال، وتركوا وحدهم ولا أحد يرعاهم. ويتعرض الأسرى يومياً لتفتيشات مستفزة من السجانين وسحب أي شيء بالغرفة حتى إنه لم يتبقَّ للأسرى داخل الغرف سوى ملابسهم".

وتابعت: "عيادة السجن لا تقدم منذ بداية الحرب أي رعاية صحية أو أدوية للأسرى، وهم ممنوعون من زيارة العيادة، إذ يجري ممرض السجن جولة مرة كل عشرة أيام على الأقسام دون تقديم أي علاج حقيقي لهم، فقط يكتفي بالمسكنات مهما كان نوع المرض، على الرغم من أن بعض الأسرى بحاجة إلى أدوية لأمراضهم المزمنة والضرورية لمنع تفاقم وضعهم الصحي".

ووصف حمزة القواسمي من مدينة الخليل، ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها في السجون الإسرائيلية بسبب مشاركته في المسيرات المنددة بالحرب على غزة، في الضفة الغربية، قائلاً إن جيش الاحتلال عصبوا عينيه وصفدوا يديه وأخذوه بعيداً واتهموه بالإرهاب وضربوه، حتى إنهم وجهوا أسلحتهم إلى رأسه وهددوه بالقتل.

وذكر القواسمي أنه وُضع رهن الاعتقال الإداري في سجن عوفر، حيث كانت الزنازين مكتظة. وقال إنه قابل نحو 70 سجيناً هناك كان معظمهم مصاباً بكدمات واضحة، كما حُرم أحد السجناء، تعرض للضرب حتى كسرت ذراعه، الرعاية الطبية.

وقال القواسمي إنه جرى إطلاق سراحه بعد احتجازه لمدة أسبوعين. وأضاف أن حراس السجن أخبروه بأن متعلقاته الشخصية، بما فيها ملابسه، التي صودرت عند وصوله ألقيت في سلة المهملات وأجبروه على المغادرة بملابسه الداخلية.

ويقول معتقلون سابقون ومسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل نفذت اعتقالات جماعية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وأكدوا أن السجناء يواجهون بشكل متزايد اعتداءات جسدية ومعاملة مهينة في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية.

وقال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية، إن عدد الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل ارتفع إلى أكثر من 7800، بينهم نحو 300 طفل و72 امرأة. ونوه بأن هذا العدد لا يشمل السجناء من غزة، موضحاً أن إسرائيل ترفض الكشف عن عددهم الحقيقي.

وذكر فارس أن 5 أسرى فلسطينيين على الأقل استشهدوا في السجون الإسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية. وقال إن تشريح الجثث أظهر أنهم تعرضوا للتعذيب أو الإهمال الطبي.

وأضاف أن مئات آخرين من السجناء أصيبوا بعد تعرضهم للضرب المبرح بكسور في أطرافهم وأضلاعهم وكدمات في أجسادهم.

وكشفت هبة مرايف، مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، عن شهادات وأدلة مصورة تشير إلى عديد من حوادث التعذيب وغيره من أساليب سوء المعاملة على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الضرب والإذلال المتعمد للفلسطينيين المحتجزين في ظروف مزرية.

ويشرف على السجون وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير الذي طالما دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة مع السجناء الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس حتّى صباح اليوم السبت، نحو 40 مواطناً من الضّفة، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 2850.

وتصاعدت موجة التوتر في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومنذ 43 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.