سياسة
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أهالي غزة يحرقون الملابس لطبخ طعامهم بسبب غياب الوقود
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ43 على التوالي، وقطع الماء والغاز والكهرباء والوقود، لجأ سكان القطاع إلى مواقد الحطب للطهي، وحرقوا الملابس والكتب وحتى أثاث المنازل، مما يؤثر في الصحة والبيئة.
أهالي غزة يحرقون الملابس لطبخ طعامهم بسبب غياب الوقود
أهالي غزة يلجأون لحرق الملابس والكتب لطهي الطعام مع استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي / صورة: AA
18 نوفمبر 2023

أجبر انعدام الغاز والكهرباء في قطاع غزة السكان على للجوء إلى مواقد الحطب و"حرق الملابس والكتب"، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي فرض حصار مطبق على القطاع حرمه كل الاحتياجات الأساسية من غاز ومياه وكهرباء وأدوية.

ومع غياب كل مقومات الحياة في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص، بدأت مظاهر الحياة البدائية تنتشر بين الغزيين، إذ أصبحت مواقد الحطب مصدر الطاقة اللازم للطهي وصناعة الخبز، ومصدر التدفئة.

وفي ظل ندرة الحطب في القطاع المنكوب، يضطر الأهالي إلى استخدام بدائل أخرى كالملابس والكتب، وكلها مواد لها تأثيراتها في الصحة والبيئة.

معاناة لا توصف

ومتحدثاً عن حجم المعاناة التي وصل إليها الناس في غزة، قال عادل العلوي، من سكان رفح (جنوب) "الوضع صعب جداً جداً والمعاناة لا توصف".

وأضاف أنه مع غياب الوقود، اضطر إلى تكسير طقم الكنب بمنزله لاستخدامه حطباً للطهي وإطعام أطفاله.

فيما شكا عماد العلول، من سكان غزة، من قسوة العيش التي يواجهونها مع فقدانهم الغاز والمياه والكهرباء.

وقال العلول، "خرجنا منذ أول الحرب وكما ترون نخبز على الصاج (فرن تقليدي) وكل حاجة نعملها على النار مع غياب الغاز والكهرباء، وحتى إننا بدأنا بحرق ملابسنا والدفاتر والكتب من قلة الحطب".

ومؤخراً انتشرت مقاطع مصورة تظهر قيام فلسطينيين بالعمل على صناعة أفران طينية بدائية لاستخدامها في أعمال طهي الطعام، وجاءت هذه الفكرة لسد حاجة الناس في ظل انقطاع الوقود وانعدام غاز الطهي في كامل قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تدخل أي كميات من الوقود إلى القطاع، الأمر الذي أصاب مفاصل الحياة بالشلل شبه التام.

ناقلتا وقود فقط يومياً

وأمس الجمعة، وافقت إسرائيل وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، على إدخال الوقود الى قطاع غزة، بهدف "منع انتشار الأوبئة" إلى أراضيها من بين أمور أخرى.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إنه "امتثالاً لطلب الولايات المتحدة جرت الموافقة على دخول ناقلتي ديزل يومياً لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

وفي وقت لاحق، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في خارجية الولايات المتحدة، أن "إسرائيل ستسمح بدخول 140 ألف لتر إلى غزة كل يومين".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "120 ألف لتر سيجري توزيعها كل يومين لتلبية احتياجات شاحنات الأونروا، والاحتياجات الأخرى مثل تحلية المياه، وضخ مياه الصرف الصحي والمخابز والمستشفيات في جنوب غزة".

وأضاف "و20 ألف لتر أخرى كل يومين لمولدات الكهرباء لشركة الاتصالات بالتيل".

ومنذ 43 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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