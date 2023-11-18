قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على إسرائيل أن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين، وإذا أفرجت عن نحو 10 آلاف أسير فلسطيني، فستبذل تركيا جهدها للإفراج عن من تحتجزهم حماس.

جاء ذلك خلال تصريحات منفصلة للرئيس التركي، اليوم السبت، على متن الطائرة في أثناء عودته من ألمانيا، وأخرى خلال خطاب في إسطنبول.

وأكد أردوغان أنه من الضروري الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين لديها.

وقال: "إذا أفرجت إسرائيل عن نحو 10 آلاف أسير فسنبذل جهدنا لتفرج حماس عن الأسرى لديها".

وأشار أردوغان إلى أن "الغرب لا يكترث بالقتلى عندما يكونون من المسلمين"، وقال: "لماذا لا يتحدث الغرب عن قتل إسرائيل 13 ألف إنسان في غزة؟".

ولفت الرئيس التركي إلى أنهم يعملون مع نحو 200 محامٍ لملاحقة إسرائيل على جرائمها في غزة

وتابع: "إسرائيل تهاجم غزة وتقتل المدنيين بوحشية، وهذا ليس بسبب قوتها وإنما بسبب ضعف جيرانها".

وأوضح أن الممارسات الإرهابية التي تمارسها إسرائيل في غزة جرائم حرب، منتقداً موقف الدول الإسلامية إزاء ما يجري في فلسطين.

وأكد أردوغان أن "إسرائيل دولة إرهابية والشخص الذي يحكمها يدفع الإسرائيليين إلى التمرد عليه، وقد اقتربت نهايته".

كما بيّن أن الحكومة التركية تبذل جهوداً كبيرة من أجل غزة، منوّهاً إلى أن استقبال 27 مريض سرطان في تركيا ليس سوى جزء من هذه الجهود.

وواصل: "أرسلنا كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية عبر مصر ونعمل على إيضاح الصورة ونشر الوعي لدى المجتمع الدولي حول ما يحدث في غزة".

واستطرد: "أولويتنا الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة والخطوة الثانية ستكون العمل على ضمان دفع إسرائيل ثمن جرائمها".

وذكر أردوغان أن تركيا تبذل جهوداً لإصلاح البنية التحتية وإعادة بناء المدارس والمستشفيات بالقطاع.

ومنذ 43 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.