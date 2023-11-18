سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: إفراج حماس عن الأسرى مقترن بإفراج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على إسرائيل أن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين بسجونها، مقابل إفراج حركة حماس في قطاع غزة عن الأسرى لديها، مؤكداً أن تركيا ستبذل حينها جهوداً في هذا الصدد، فيما يعمل محامون على ملاحقة إسرائيل على جرائمها في القطاع.
أردوغان: إفراج حماس عن الأسرى مقترن بإفراج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين
أردوغان: سنتقدم مع محامين بشكوى ضد مجازر إسرائيل في غزة / صورة: AA
18 نوفمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على إسرائيل أن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين، وإذا أفرجت عن نحو 10 آلاف أسير فلسطيني، فستبذل تركيا جهدها للإفراج عن من تحتجزهم حماس.

جاء ذلك خلال تصريحات منفصلة للرئيس التركي، اليوم السبت، على متن الطائرة في أثناء عودته من ألمانيا، وأخرى خلال خطاب في إسطنبول.

وأكد أردوغان أنه من الضروري الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين لديها.

وقال: "إذا أفرجت إسرائيل عن نحو 10 آلاف أسير فسنبذل جهدنا لتفرج حماس عن الأسرى لديها".

وأشار أردوغان إلى أن "الغرب لا يكترث بالقتلى عندما يكونون من المسلمين"، وقال: "لماذا لا يتحدث الغرب عن قتل إسرائيل 13 ألف إنسان في غزة؟".

ولفت الرئيس التركي إلى أنهم يعملون مع نحو 200 محامٍ لملاحقة إسرائيل على جرائمها في غزة

وتابع: "إسرائيل تهاجم غزة وتقتل المدنيين بوحشية، وهذا ليس بسبب قوتها وإنما بسبب ضعف جيرانها".

وأوضح أن الممارسات الإرهابية التي تمارسها إسرائيل في غزة جرائم حرب، منتقداً موقف الدول الإسلامية إزاء ما يجري في فلسطين.

وأكد أردوغان أن "إسرائيل دولة إرهابية والشخص الذي يحكمها يدفع الإسرائيليين إلى التمرد عليه، وقد اقتربت نهايته".

كما بيّن أن الحكومة التركية تبذل جهوداً كبيرة من أجل غزة، منوّهاً إلى أن استقبال 27 مريض سرطان في تركيا ليس سوى جزء من هذه الجهود.

وواصل: "أرسلنا كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية عبر مصر ونعمل على إيضاح الصورة ونشر الوعي لدى المجتمع الدولي حول ما يحدث في غزة".

واستطرد: "أولويتنا الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة والخطوة الثانية ستكون العمل على ضمان دفع إسرائيل ثمن جرائمها".

وذكر أردوغان أن تركيا تبذل جهوداً لإصلاح البنية التحتية وإعادة بناء المدارس والمستشفيات بالقطاع.

ومنذ 43 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us