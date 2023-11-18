قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترى إسرائيل دولة إرهابية بسبب المجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس التركي، اليوم السبت، على متن الطائرة في أثناء عودته من ألمانيا.

وقال أردوغان: "ناقشنا مع المستشار والرئيس الألمانيَّين مسألة الحرب على غزة وأوضحنا وجهة نظرنا المختلفة".

وأضاف: "هم يصرون على أن حماس حركة إرهابية بسبب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونحن نرى إسرائيل دولة إرهابية قتلت حتى الآن 13 ألف مدني جُلّهم أطفال ونساء وشيوخ".

وتابع: "إنهم مصرون على دعم إسرائيل بشكل غير مشروط حتى النهاية بدعوى الدفاع عن النفس كما قال شولتز، ولا يرون ما تفعله المقاومة دفاعاً عن النفس".

وواصل: "العقلية السائدة في التعامل منذ تيودور هرتزل هي تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو القضاء عليهم".

كما بيّن أن الحكومة التركية تبذل جهوداً كبيرة من أجل غزة، منوّهاً إلى أن استقبال 27 مريض سرطان في تركيا ليس سوى جزء من هذه الجهود.

وواصل: "أرسلنا كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية عبر مصر ونعمل على إيضاح الصورة ونشر الوعي لدى المجتمع الدولي حول ما يحدث في غزة".

واستطرد: "أولويتنا الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة والخطوة الثانية ستكون العمل على ضمان دفع إسرائيل ثمن جرائمها".

وذكر أردوغان أن تركيا تبذل جهوداً لإصلاح البنية التحتية وإعادة بناء المدارس والمستشفيات بالقطاع.

كما دعا أردوغان لإبقاء معبر رفح مفتوحاً لتصل من خلاله المساعدات، معرباً عن عزم تركيا على إبقاء غزة حية.

ومنذ 43 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الجمعة.