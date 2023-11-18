سياسة
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أهالي الأسرى الإسرائيليين يصعّدون ضغطهم على حكومة نتنياهو
صعد أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، من ضغطهم على حكومة بنيامين نتنياهو للتوصل الى حل يعيد ذويهم إليهم، إذ انطلقت مسيرة راجلة من تل أبيب لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإطلاق الأسرى في غزة.
أهالي الأسرى الإسرائيليين يصعّدون ضغطهم على حكومة نتنياهو
آلاف من أهالي الأسرى الإسرائيليين في مسيرة تتجه نحو مكتب نتنياهو / صورة: AA
18 نوفمبر 2023

سار آلاف من الإسرائيليين، السبت، في مسيرة عبر الطريق السريع الرابط ما بين القدس الغربية وتل أبيب مطالبين الحكومة بالعمل على إطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتأتي المسيرة على وقع تعثر المفاوضات لتبادل إسرائيل أسرى مع حركة حماس بوساطة قطرية ومصرية والتي تجري بتشجيع أمريكي.

وكانت المسيرة الراجلة، التي دعا إليها أهالي الأسرى الإسرائيليين، انطلقت، الثلاثاء، من تل أبيب ومن المقرر أن تصل مساء اليوم إلى محيط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية.

وقدرت القناة 12 الإسرائيلية أعداد المشاركين في المسيرة بنحو 20 ألفاً.

وقالت: "دعت العائلات جميع أعضاء المجلس الوزاري الحربي لمقابلتهم هذا المساء، بقولها: أنتم مسؤولون عن إعادتهم الآن، قابلونا وتوقفوا عن السماح لنا بالتسول، هذا غير منطقي".

وأشارت إلى أن عضوَي المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس وغادي آيزنكوت سيلتقيان الأهالي مساء اليوم، فيما لم يؤكد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الحضور.

وارتدى عدد منهم قمصاناً سوداء عليها صور الأسرى وعبارة "أعيدوهم إلى البيت"، كما حملوا لافتات عليها صور الأسرى وأعلام إسرائيلية وهتفوا: "سنعيدهم".

وبثت محطات التلفزة الإسرائيلية صور المسيرة الحاشدة.

ويشكل حراك أهالي الأسرى ضغطاً على الحكومة الإسرائيلية لسرعة إتمام صفقة لتبادل الأسرى.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي قال، الجمعة، إنه لا يوجد حالياً اتفاق لتبادل الأسرى.

وأضاف في مؤتمر صحفي في تل أبيب: "أرى الكثير من التقارير، في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق على أي من القضايا التي تشكل جزءاً من عملية المناقشة".

وأضاف: "إذا توافر مثل هذا الاتفاق، فسوف يؤدي إلى تمكن عديد من العائلات من لمّ شملهم مع أحبائهم"، في إشارة إلى مطالبة إسرائيل بأن يشمل الاتفاق عدداً كبيراً من الأسرى الإسرائيليين".

وتابع هانغبي: "الحكومة اتخذت قراراً لا لبس فيه بالإجماع بأنه لن يكون وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح واسع جداً للمختطفين. ونحن نقف إلى جانب ذلك ولا نتنازل".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس تحتجز 239 إسرائيلياً في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن جهتها تقول حماس إنها تريد تبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان.

وحسب مصادر فلسطينية فإن إسرائيل تحتجز أكثر من 7 آلاف فلسطيني في سجونها بينها نساء وأطفال ومرضى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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