أعلن متحدث وزارة الخارجية التركية "أنوجو كجه لي"، السبت، بدء إجلاء المواطنين الأتراك من قطاع غزة إلى مصر عبر بوابة رفح الحدودية.

وذكر "كجه لي" في بيان، عبور 44 مواطناً تركياً من غزة إلى مصر لينطلق بذلك إجلاء الأتراك.

ولفت إلى إجلاء 30 مواطناً وأقاربهم من غزة وعودتهم لتركيا فور بدء التطورات في غزة (بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي).

وأضاف متحدث الخارجية أن عمليات الإجلاء توقفت بعدها إثر إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة مصر.

وأكد أن تركيا كانت تواصل منذ مدة مساعي إجلاء مواطنيها ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية وأسرهم إلى تركيا عبر الأراضي المصرية.

وقال: "في هذا السياق، عبر 44 شخصاً عبر بوابة رفح الحدودية ووصلوا ظهر اليوم (السبت) إلى مصر، ومن المرجح أن يزيد العدد خلال اليوم".

وأشار إلى استقبال الدبلوماسيين الأتراك مواطنيهم في الحدود، مبيناً أن المجموعة ستنقل أولاً إلى القاهرة ومن ثم سيعودون جوا إلى تركيا.

وأضاف: "نعتقد أننا سنكمل عملية إجلاء جميع مواطنينا في غزة بأمان وفي أسرع وقت".

في السياق، أكد "كجه لي" أن بلاده تواصل العمل بمؤسساتها المعنية لنقل مجموعة جديدة من الفلسطينيين من غزة لعلاجهم في تركيا.

والأربعاء، وصلت طائرتان إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة التركية أنقرة قادمتان من مطار العريش في مصر، وعلى متنهما 27 مريضاً فلسطينياً و13 مرافقًا لعلاجهم في المستشفيات التركية.

ومنذ 43 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.