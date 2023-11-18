سياسة
2 دقيقة قراءة
عبر معبر رفح.. تركيا تبدأ إجلاء مواطنيها من غزة إلى مصر
أعلن متحدث وزارة الخارجية التركية "أنوجو كجه لي"، بدء إجلاء المواطنين الأتراك من قطاع غزة إلى مصر عبر بوابة رفح الحدودية، معلناً عبور 44 شخصا ظهر السبت.
عبر معبر رفح.. تركيا تبدأ إجلاء مواطنيها من غزة إلى مصر
عبر معبر رفح.. تركيا تبدأ إجلاء مواطنيها من غزة إلى مصر / صورة: AA
18 نوفمبر 2023

أعلن متحدث وزارة الخارجية التركية "أنوجو كجه لي"، السبت، بدء إجلاء المواطنين الأتراك من قطاع غزة إلى مصر عبر بوابة رفح الحدودية.

وذكر "كجه لي" في بيان، عبور 44 مواطناً تركياً من غزة إلى مصر لينطلق بذلك إجلاء الأتراك.

ولفت إلى إجلاء 30 مواطناً وأقاربهم من غزة وعودتهم لتركيا فور بدء التطورات في غزة (بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي).

وأضاف متحدث الخارجية أن عمليات الإجلاء توقفت بعدها إثر إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة مصر.

وأكد أن تركيا كانت تواصل منذ مدة مساعي إجلاء مواطنيها ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية وأسرهم إلى تركيا عبر الأراضي المصرية.

وقال: "في هذا السياق، عبر 44 شخصاً عبر بوابة رفح الحدودية ووصلوا ظهر اليوم (السبت) إلى مصر، ومن المرجح أن يزيد العدد خلال اليوم".

وأشار إلى استقبال الدبلوماسيين الأتراك مواطنيهم في الحدود، مبيناً أن المجموعة ستنقل أولاً إلى القاهرة ومن ثم سيعودون جوا إلى تركيا.

وأضاف: "نعتقد أننا سنكمل عملية إجلاء جميع مواطنينا في غزة بأمان وفي أسرع وقت".

في السياق، أكد "كجه لي" أن بلاده تواصل العمل بمؤسساتها المعنية لنقل مجموعة جديدة من الفلسطينيين من غزة لعلاجهم في تركيا.

والأربعاء، وصلت طائرتان إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة التركية أنقرة قادمتان من مطار العريش في مصر، وعلى متنهما 27 مريضاً فلسطينياً و13 مرافقًا لعلاجهم في المستشفيات التركية.

ومنذ 43 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us