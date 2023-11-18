سياسة
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أردوغان والبرهان يبحثان هاتفياً التطورات الأخيرة في غزة
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة بقطاع غزة الذي تتواصل الهجمات الإسرائيلية عليه منذ أكثر 43 يوماً.
أردوغان والبرهان يبحثان هاتفياً التطورات الأخيرة في غزة
بحث الجانبان الجهود المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين / صورة: AA
18 نوفمبر 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، السبت، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وناقش الجانبان آخر المستجدات في قطاع غزة الذي تتواصل الهجمات الإسرائيلية عليه منذ أكثر 43 يوماً.

كما بحثا الجهود المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وشدد الرئيس أردوغان، في الاتصال الهاتفي، على ضرورة التوحّد في جميع القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

وأكد أهمية تنفيذ القرارات التي جرى اتخاذها خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة في العاصمة السعودية الرياض.

ومنذ 43 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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