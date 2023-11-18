سياسة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 6 جنود وإصابة 8 في معارك غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل 6 جنود وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة. وقال في بيان مقتضب: "جرى إخطار عائلات 6 جنود في صفوف الجيش بمقتلهم في معارك قطاع غزة".
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 6 جنود وإصابة 8 في معارك غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 6 جنود وإصابة 8 في معارك غزة / صورة: Reuters
18 نوفمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل 6 جنود وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال في بيان مقتضب: "جرى إخطار عائلات 6 جنود في صفوف الجيش بمقتلهم في معارك قطاع غزة".

وأشار الجيش إلى أن "8 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، خلال اليومين الأخيرين في المعارك بقطاع غزة".

ولا ينشر الجيش العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية، فيما يوجد تضارب بأعداد القتلى في المواقع الإسرائيلية.

لكن بعض الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى في العملية البرية التي بدأها الجيش بغزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى نحو 58.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، توسيع عمليته البرية إلى حي الزيتون شرق مدينة غزة، ومنطقة جباليا شمال القطاع.

وقال في بيان: "تواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع نشاطها الهجومي ليشمل أحياء أخرى في قطاع غزة، إذ داهمت القوات التابعة لها منطقتي الزيتون وجباليا".

ومنذ 43 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفاً و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us