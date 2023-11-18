أجرت شبكة CNN الأمريكية تحليلاً لمقطع فيديو للجيش الإسرائيلي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني لحظة تفقد ما زعم أنه أسلحة لحركة حماس جرى العثور عليها في مستشفى الشفاء، إذ ظهرت أسلحة أقل في مكان الحادث مقارنة بالفيديوهات اللاحقة التي صورتها أطقم وسائل الإعلام الدولية، ما يشير إلى أنه ربما نقل الأسلحة أو وضعها هناك قبل وصول طواقم الأخبار.

وخلصت الشبكة إلى أن الجيش الإسرائيلي نقل أسلحة إلى داخل المستشفى، مشيرةً إلى وجود تناقض واضح في الفيديو الأول الذي نشره الجيش الإسرائيلي عن مستشفى الشفاء، والفيديو التالي الذي جرى التقاطه في أثناء زيارة مؤسسات إعلامية أجنبية المبنى.

وقارنت CNN بين اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على الإنترنت واللقطات التي أخذتها قناة فوكس نيوز الأمريكية، التي مُنحت حق الوصول إلى الموقع في الساعات التالية.

وجرى تصوير الفيديو الأول في حدود الساعة 13:18، أما مراسل فوكس نيوز فقد حل بالمكان ذاته بحلول منتصف الليل.

وذكرت الشبكة: "أظهر مراسل فوكس نيوز بندقيتين من طراز AK-47، لكن فيديو الجيش الإسرائيلي الذي جرى تصويره في وقت سابق يُظهِر بندقية واحدة فقط من هذا الطراز".

وتابعت: "من غير الواضح من أين جاء السلاح الثاني من طراز AK-47، ولماذا لم يظهر في مقطع الجيش الإسرائيلي الأول".

وأوضحت: "من الممكن أنه جرت إزالة الأسلحة من مكان الحادث أو استبدالها قبل وصول أطقم الأخبار".

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على توضيحات بشأن ما وصفته بـ"التناقض الواضح"، لكنها لم تتلق رداً.

يذكر أن الشبكة مُنحت حق الوصول إلى المستشفى في اليوم التالي، أي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني. وعند تصويرها كانت لا تزال في الموقع بندقيتان من طراز AK-47 مرئيتان فوق الحقيبة داخل غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي.