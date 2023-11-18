سياسة
3 دقيقة قراءة
بالأدلة والبراهين.. CNN تشكك برواية الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء
خلص تحليل أجرته شبكة CNN الأمريكية إلى أن الجيش الإسرائيلي "ربما نقل أو أعاد ترتيب الأسلحة بمستشفى الشفاء قبل قدوم الصحفيين"، موضحةً أنه عرض فيديو يظهر "أسلحة أقل بالمستشفى مقارنة بالفيديوهات اللاحقة التي صورتها عدسات الصحفيين".
بالأدلة والبراهين.. CNN تشكك برواية الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء
أسلحة تزعم إسرائيل أنها عثرت عليها في مستشفى الشفاء / صورة: Reuters
18 نوفمبر 2023

أجرت شبكة CNN الأمريكية تحليلاً لمقطع فيديو للجيش الإسرائيلي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني لحظة تفقد ما زعم أنه أسلحة لحركة حماس جرى العثور عليها في مستشفى الشفاء، إذ ظهرت أسلحة أقل في مكان الحادث مقارنة بالفيديوهات اللاحقة التي صورتها أطقم وسائل الإعلام الدولية، ما يشير إلى أنه ربما نقل الأسلحة أو وضعها هناك قبل وصول طواقم الأخبار.

وخلصت الشبكة إلى أن الجيش الإسرائيلي نقل أسلحة إلى داخل المستشفى، مشيرةً إلى وجود تناقض واضح في الفيديو الأول الذي نشره الجيش الإسرائيلي عن مستشفى الشفاء، والفيديو التالي الذي جرى التقاطه في أثناء زيارة مؤسسات إعلامية أجنبية المبنى.

وقارنت CNN بين اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على الإنترنت واللقطات التي أخذتها قناة فوكس نيوز الأمريكية، التي مُنحت حق الوصول إلى الموقع في الساعات التالية.

وجرى تصوير الفيديو الأول في حدود الساعة 13:18، أما مراسل فوكس نيوز فقد حل بالمكان ذاته بحلول منتصف الليل.

وذكرت الشبكة: "أظهر مراسل فوكس نيوز بندقيتين من طراز AK-47، لكن فيديو الجيش الإسرائيلي الذي جرى تصويره في وقت سابق يُظهِر بندقية واحدة فقط من هذا الطراز".

وتابعت: "من غير الواضح من أين جاء السلاح الثاني من طراز AK-47، ولماذا لم يظهر في مقطع الجيش الإسرائيلي الأول".

وأوضحت: "من الممكن أنه جرت إزالة الأسلحة من مكان الحادث أو استبدالها قبل وصول أطقم الأخبار".

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على توضيحات بشأن ما وصفته بـ"التناقض الواضح"، لكنها لم تتلق رداً.

يذكر أن الشبكة مُنحت حق الوصول إلى المستشفى في اليوم التالي، أي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني. وعند تصويرها كانت لا تزال في الموقع بندقيتان من طراز AK-47 مرئيتان فوق الحقيبة داخل غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us