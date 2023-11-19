أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل ضابط وأربعة جنود وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ما يرفع حصيلة الجنود القتلى إلى 383 منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و63 منذ بدء العملية البرية.

ويشار إلى أن عدد جنود الاحتلال الذين أعلن مقتلهم وصل إلى 11 خلال 24 ساعة الماضية.

ومنذ بداية العملية البرية الإسرائيلية على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينشر الجيش الإسرائيلي عدد قتلاه بشكل شبه يومي دون ذكر عدد إجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ ذلك الوقت، فيما تتضارب أعداد القتلى في الصحف الإسرائيلية.

لكن بعض الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى في العملية البرية التي بدأها الجيش في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ نحو 63.

ومنذ 44 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.