سياسة
2 دقيقة قراءة
فقد نحو 63 جندياً منذ الدخول البري.. الاحتلال يعلن مقتل ضابط و4 جنود بغزة
قُتل 4 جنود وضابط إسرائيليين خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 383 جندياً.
فقد نحو 63 جندياً منذ الدخول البري.. الاحتلال يعلن مقتل ضابط و4 جنود بغزة
فقد نحو 63 جندياً منذ الدخول البري.. الاحتلال يعلن مقتل جندي وضابط بغزة / صورة: Reuters
19 نوفمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل ضابط وأربعة جنود وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ما يرفع حصيلة الجنود القتلى إلى 383 منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و63 منذ بدء العملية البرية.

ويشار إلى أن عدد جنود الاحتلال الذين أعلن مقتلهم وصل إلى 11 خلال 24 ساعة الماضية.

ومنذ بداية العملية البرية الإسرائيلية على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينشر الجيش الإسرائيلي عدد قتلاه بشكل شبه يومي دون ذكر عدد إجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ ذلك الوقت، فيما تتضارب أعداد القتلى في الصحف الإسرائيلية.

لكن بعض الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى في العملية البرية التي بدأها الجيش في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ نحو 63.

ومنذ 44 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us