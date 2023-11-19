استشهد فلسطينيان وأصيب 6 آخرون بجروح مختلفة فجر الأحد، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية عدداً من مناطق الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان لها إن "طواقمنا تستلم شهيداً في مخيم الدهيشة من قوات الاحتلال ونُقل إلى مستشفى الحسين في بيت جالا".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية وشرعت بعملية تفتيش واعتقال مواطنين مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.

وفي مخيم جنين، أفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد المواطن عصام الفايد (46 عاماً) وهو من ذوي الإعاقة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل المخيم، وهو شقيق الشهيدين أمجد ومحمد الفايد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية​​​​​​ ​، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

واندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الجيش في عدد من أحياء المدينة والمخيم، وفجرت القوات أبواب عدد من المنازل، وطالبت عائلة عويس عبر مكبرات الصوت بإخلاء منزلها في منطقة "خلة الصوحة" في المدينة.

وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع في حي الزهراء في المدينة، وألحقت أضراراً بعدد من سيارات المواطنين، وفق وفا.

وكثفت القوات وجودها أمام مستشفى جنين الحكومي، وأمام مستشفى ابن سينا، وأعاقت عمل سيارات الإسعاف.

وواصلت قوات الجيش الإسرائيلي المداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية حيث أصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال فجر الأحد، في بلدة طمون قرب طوباس (شمال)، ومخيم بلاطة قرب نابلس (شمال)، ومخيم قلنديا (شرقي القدس)، ومدينة قلقيلية (شمال)، بحسب الهلال الأحمر.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تشهد مدن ومخيمات الضفة الغربية تصاعداً في التوتر الأمني مدفوعاً بهجمات جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 214 شهيداً، وما يقرب من 2800 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فيما تجاوزت حصيلة المعتقلين حاجز 2800 أسير.