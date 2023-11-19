قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها أحصت 150 شهيداً في شمال القطاع جراء القصف الإسرائيلي اليوم الأحد.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 13 ألفاً، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة.

وقال المكتب، في بيان، إن عدد الإصابات زاد على 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء. وأضاف أن عدد "المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بلغ أكثر من 1330 مجزرة".

وتابع: "بلغ عدد المفقودين أكثر من 6 آلاف مفقود، إما تحت الأنقاض، وإما أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال أحداً من الوصول إليها، بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة".

وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأحد، أن "نحو 70% من القتلى، منذ التصعيد الأخير في غزة، من النساء والأطفال"، فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "الأطفال في قطاع غزة يتعرضون لصدمات الدمار والهجمات المتواصلة والنزوح والنقص الحاد في الغذاء والماء والدواء".

استمرار القصف

وأدى قصف جديد استهدف منطقة سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة إلى سقوط شهداء وجرحى، كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي غزة وسط مناشدات لإنقاذ الجرحى.

وقال مراسل TRT عربي، إن الاحتلال قصف البريج ومخيم النصيرات وسط القطاع، كما ارتكب مجزرتين في مخيم جباليا، حيث قصف مربَّعين سكنيين وأدى ذلك إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وفجر الأحد، واصلت طائرات الجيش الإسرائيلي قصف مخيمَي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع. وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "استُشهد 13 مواطناً بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وقالت قناة "الأقصى" على منصة تليغرام: "31 شهيداً في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في مخيمَي النصيرات والبريج (وسط القطاع) خلال ساعات الليلة الماضية".

ووفق وفا: "أعلن استشهاد امرأة وطفلتها وإصابة عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس جنوبي القطاع".

يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي شن غارات يومية على جنوبي القطاع رغم إعلانه "منطقة آمنة" بغية دفع السكان في شمال القطاع إلى النزوح إليه.

وسبق أن تحدث المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مراراً عن بلاغات تفيد بجثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرقات كانت أعلنتها إسرائيل "آمنة" باتجاه جنوب القطاع.

جاء ذلك بعدما جدد متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاره إلى أهل غزة وطلبه منهم النزوح نحو الجنوب "من أجل سلامتهم"، على حد زعمه.

وأفادت قناة "الأقصى" على منصة تليغرام بوصول عدد من الشهداء والجرحى جراء سلسلة الغارات التي استهدفت منازل ومساجد بمنطقة تل الزعتر شمال القطاع.

وفي شمال القطاع أيضاً استهدف الطيران الحربي منازل في منطقة قليبو، كما استهدف محيط مقبرة بيت لاهيا.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة وقصفاً مدفعيّاً استهدف محيط منطقة الزرقا ومخيم جباليا، ما أوقع إصابات وأحدث دماراً في المكان، وفق "الأقصى".

منظمات أممية تنتقد سوء الأوضاع الإنسانية بغزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، ارتفاع عدد شهداء موظفي المنظمة الأممية في قطاع غزة إلى 104، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت الوكالة إن الحرب في غزة وصلت إلى نقطة اللا عودة، مؤكدة أن جميع القواعد لم تحترم "في تجاهل صريح لحياة المدنيين".

وأضافت الوكالة الأممية، في بيان: "أحد زملائنا استشهد في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في المنطقة الشمالية بغزة، جراء غارة جوية إسرائيلية، ما رفع عدد الشهداء من زملائنا منذ بداية الحرب إلى 104".

وأكد البيان أن "هذا أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين استشهدوا في صراع بتاريخ الأمم المتحدة". وأوضحت الوكالة، أنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجَّلنا عديداً من الحوادث التي أثرت في منشآتنا بغزة، وأدت إلى مقتل وإصابة عديد من النازحين الذين كانوا يحتمون بها".

في سياق متصل، كشف برنامج الأغذية​​​​​​​ العالمي، الأحد، أن "عدداً قليلاً من الشاحنات توصل الإمدادات الغذائية إلى العائلات في غزة، فيما ظل أفراد البرنامج دون أكل لعدة أيام".

وكتب البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تدوينة على حسابه عبر منصة " إكس": "بسبب ندرة الوقود المتاح، يمكن لعدد قليل من الشاحنات توصيل الإمدادات الغذائية الحيوية إلى العائلات في غزة"، وأضاف: "فَرَقنا على الأرض وتشرف على حركة شاحنات الغذاء، لكن الأمر يزداد صعوبة مع طقس اليوم السيئ، واشتداد برد الشتاء".

كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "حرمة المنشآت الأممية" بعد استهداف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وفي بيان صحفي الأحد، أعرب غوتيريش عن صدمته "العميقة" لتعرض مدرستين في غزة للقصف الإسرائيلي خلال أقل من 24 ساعة. وأشار إلى أن "مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين يحتمون بمنشآت الأمم المتحدة في أنحاء غزة بسبب اشتداد القتال".

وأ كد استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص، "بينما كانوا يبحثون عن الأمان في منشآت الأمم المتحدة". وجدد دعوته إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، معرباً عن تقديره لجهود الوساطة القطرية.

من جانبه، أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن شعوره بالفزع مما وصفها بالأحداث "المروعة" التي وقعت في غزة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ قصفت قوات الاحتلال مدرستين وأخلت مجمع الشفاء الطبي قسْراً.

وقال تورك إن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ بغزة يتعارض مع تدابير حماية المدنيين "بموجب القانون الدولي"، وأضاف: "الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال في غزة أكبر من أن يُحتمل".