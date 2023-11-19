دعا الأزهر الشريف في مصر السبت "أحرار العالم" إلى "فضح الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

جاء ذلك في بيان للأزهر على فيسبوك، مساء السبت أدان خلاله مجزرتي مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.

ونعى الأزهر "الفلسطينيين أصحاب الحق والأرض في شهدائهم وشهدائنا ودعا الله أن يربط على قلوبهم".

وشدد على أن "استهداف النازحين الأبرياء في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر، التي راح ضحيتهما مئات الشهداء والمصابين، تعد جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلَّات هذا الكيان الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم، ولا يفهم سوى لغة القتل والجبروت والاغتصاب والتعدي على حقوق الآخرين".

ودعا الأزهر "كلَّ أحرار العالم إلى التكاتف في مواجهة إرهاب إسرائيل، ومَن يقف خلفها، والضغط لوقف هذا ’العدوان الأسود’ الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وفضح مجازره المستمرة في حق الفلسطينيين الأبرياء".

وأكد أن "كل احتلال إلى زوال، وأن الاحتلال الإسرائيلي سوف يحمل عصاه ويرحل عن أرض فلسطين".

والسبت، استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.

كما قصف الجيش الإسرائيلي أيضاً مدرسة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات.

ومنذ 44 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.