أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة شمالي قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات.

وأعربت الوزارة في بيانٍ الأحد عن إدانتها بأشد العبارات لهجوم إسرائيل على المدرسة وقتلها عشرات الأطفال الفلسطينيين الأبرياء، بهذا القصف.

وأكدت الخارجية أن هذا الهجوم الذي نفذته إسرائيل "دليل آخر على أنها تستهدف بشكل مباشر المدنيين وخاصة الأطفال في غزة بشكل متعمد وبلا رحمة".

ولفتت إلى أن "عدد النساء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم على أيدي إسرائيل في غزة في الأسابيع الخمسة الماضية هو مصدر عار للإنسانية"

وتابعت "يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف أكثر عن دوس إسرائيل على القانون وجميع القيم الانسانية عبر هذه الجرائم الجسيمة التي ترتكبها".

وأضافت: "المسؤولون عن هذه المجازر، التي دخلت من الآن تاريخ البشرية كلطخة عار، سيحاسَبون بالتأكيد أمام القضاء على هذا الألم الذي لا يوصف الذي سببوه".

وأكدت ضرورة إعلان وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار على الفور في غزة.

وأردفت: "إننا ندعو كل عضو صاحب ضمير في المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه".

والسبت، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، التي كانت تضم مئات من الفلسطينيين الذين نزحوا عن منازلهم.

كما قصف الجيش الإسرائيلي أيضا مدرسة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

ومنذ 44 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.