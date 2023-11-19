أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية مساء السبت، استشهاد أسير فلسطيني من الضفة الغربية في سجن النقب جنوب إسرائيل.

وأفادت الهيئة في بيان لها "استشهاد الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عاماً) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد المعتقلين الذي ارتقوا داخل السجون منذ السابع من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6 شهداء".

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الأسير ثائر أبو عصب " من محافظة قلقيلية، استشهد في سجن النقب الصحراوي، علما بأنه معتقل منذ 27 مايو/أيار عام 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاماً".

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها أن "الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق المعتقلين وعن سبق إصرار".

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية مساء السبت، وفاة أسير من الضفة الغربية في سجن النقب جنوبي إسرائيل.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان، إن "الأسير يبلغ من العمر 38 عاماً، من سكان يهودا والسامرة (الضفة)، ينتمي إلى حركة فتح ومعتقل منذ مايو/أيار 2005 وتوفي في سجن النقب جنوبي إسرائيل".

وسبق أن حذرت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى بينها نادي الأسير في بيانات صحفية من تنفيذ "الاحتلال فعلياً عمليات اغتيال وإعدام ممنهجة بحق المعتقلين والأسرى في سجونه ومعسكراته".

وأضافت أن "المعطيات لا تتوقف عند الجرائم الممنهجة التي تنفّذ بحقّ الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم، التي تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا والإبادة المستمرة في غزة".

وأشارت إلى "فيديوهات ينشرها الاحتلال للمعتقلين تتضمن عمليات تعذيب وظروف احتجاز تحط بالكرامة الإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلية حملة قمع ممنهجة على الاسرى في سجون الاحتلال، أسفرت عن استشهاد 6 أسرى فلسطينيين في سجون مختلفة.