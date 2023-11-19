سياسة
2 دقيقة قراءة
كييف.. تصاعد الهجمات الروسية الجوية على المدينة بعد توقف أسابيع
أعلنت كييف تعرض المدينة لهجمات روسية جوية متصاعدة لليوم الثاني على التوالي، بعد توقف لأسابيع، وأكدت الإدارة العسكرية للمدينة إعلان تحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة.
كييف.. تصاعد الهجمات الروسية الجوية على المدينة بعد توقف أسابيع
انفجار لطائرة بلا طيار في سماء كييف فجر الأحد / صورة: Reuters
19 نوفمبر 2023

أعلنت السلطات في مدينة كييف أن روسيا شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة على المدينة في وقت مبكر الأحد، لليلة الثانية على التوالي، "في تصعيد لهجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف لعدة أسابيع".

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر منصة تليغرام إن "الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها".

وأوضح أن لهذا السبب أُعلنت التحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة.

وأشار بوبكو إلى أنه وفقاً للمعلومات الأولية، أصابت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ما يقرب من 10 طائرات مسيّرة "إيرانية الصنع من طراز شاهد" في كييف وضواحيها.

وأضاف أنه لم ترد أنباء أولية عن وقوع "أضرار جسيمة" أو سقوط ضحايا.

في سياق آخر، قال رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو في وقت متأخر، السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا وكانت متجهة صوب موسكو.

وأضاف رئيس البلدية سيرجي سوبيانين عبر تطبيق الرسائل تليغرام "مبدئياً لا أضرار أو إصابات نتيجة سقوط الحطام. خدمات الطوارئ في موقع الحادث".

وتابع أن الطائرة المسيرة جرى تدميرها في بوجورودسكوي الواقعة على المشارف الشمالية الشرقية لموسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us