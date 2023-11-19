أعلنت السلطات في مدينة كييف أن روسيا شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة على المدينة في وقت مبكر الأحد، لليلة الثانية على التوالي، "في تصعيد لهجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف لعدة أسابيع".

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر منصة تليغرام إن "الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها".

وأوضح أن لهذا السبب أُعلنت التحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة.

وأشار بوبكو إلى أنه وفقاً للمعلومات الأولية، أصابت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ما يقرب من 10 طائرات مسيّرة "إيرانية الصنع من طراز شاهد" في كييف وضواحيها.

وأضاف أنه لم ترد أنباء أولية عن وقوع "أضرار جسيمة" أو سقوط ضحايا.

في سياق آخر، قال رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو في وقت متأخر، السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا وكانت متجهة صوب موسكو.

وأضاف رئيس البلدية سيرجي سوبيانين عبر تطبيق الرسائل تليغرام "مبدئياً لا أضرار أو إصابات نتيجة سقوط الحطام. خدمات الطوارئ في موقع الحادث".

وتابع أن الطائرة المسيرة جرى تدميرها في بوجورودسكوي الواقعة على المشارف الشمالية الشرقية لموسكو.