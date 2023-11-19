ينظم عدد من مؤسسات المجتمع المدني التركية الأحد، مسيرة احتجاجية بعنوان " فلتغلق المواني أمام إسرائيل" في مدينة إسطنبول، للمطالبة بإغلاق المواني التركية أمام السفن المتجهة إلى إسرائيل.

ودعت مجموعة من المؤسسات التركية التي انتظمت تحت منصة " التضامن مع غزة" إلى مسيرة سيارات تنطلق من منطقة بشاق شهير من أمام استاد أتاتورك الأوليمبي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي لمدينة إسطنبول، وصولاً إلى ميناء أمبارلي في منطقة بيلكدوزو في الطرف الأوروبي من المدينة.

ومن المقرر تنظيم مؤتمر صحفي أمام الميناء، ويطالب المنظمون بإغلاق مواني تركيا أمام السفن المتجهة إلى إسرائيل احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتشهد تركيا حراكاً احتجاجياً متصاعداً ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما شهدت البلاد عدداً من المبادرات التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 44 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.