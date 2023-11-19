توعدت جماعة الحوثي اليمنية الأحد، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، نصرةً لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة، داعيةً الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان عبر حسابه بمنصة إكس، إن "القوات المسلحة اليمنية (الحوثيين) ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، التي تشغلها شركات إسرائيلية، والتي تعود ملكيتها إلى شركات إسرائيلية".

سريع دعا جميع الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".

‏وأضاف أن هذا يأتي "انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية، ونظراً لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية".

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، ثم أعلنت لاحقاً هجمات مماثلة.

وسبق أن أعلنت البحرية الامريكية في 19 أكتوبر/تشرين الأول اعتراض عدة صواريخ في البحر الأحمر بعد أن أُطلقت من اليمين، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناسبات عدة اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة هاجمت مدن جنوب فلسطين.

ومنذ 44 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.