سياسة
2 دقيقة قراءة
اليمن.. الحوثيون يهددون باستهداف أي سفينة تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية
هددت جماعة الحوثي اليمينة باستهداف جميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي او تشغلها شركات إسرائيلية، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين في هذه السفن.
اليمن.. الحوثيون يهددون باستهداف أي سفينة تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية
الحوثيون يهددون باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
19 نوفمبر 2023

توعدت جماعة الحوثي اليمنية الأحد، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، نصرةً لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة، داعيةً الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان عبر حسابه بمنصة إكس، إن "القوات المسلحة اليمنية (الحوثيين) ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، التي تشغلها شركات إسرائيلية، والتي تعود ملكيتها إلى شركات إسرائيلية".

سريع دعا جميع الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".

‏وأضاف أن هذا يأتي "انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية، ونظراً لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية".

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، ثم أعلنت لاحقاً هجمات مماثلة.

وسبق أن أعلنت البحرية الامريكية في 19 أكتوبر/تشرين الأول اعتراض عدة صواريخ في البحر الأحمر بعد أن أُطلقت من اليمين، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناسبات عدة اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة هاجمت مدن جنوب فلسطين.

ومنذ 44 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us