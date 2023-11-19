سياسة
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وزير خارجية قطر: صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس باتت "قريبة"
ألمح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إلى "قرب" إتمام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على قضايا بسيطة ولوجستية، ومحذراً في الوقت ذاته من أن "تسريبات المفاوضات" في وسائل الإعلام تؤدي إلى "نتائج عكسية".
وزير خارجية قطر: صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس باتت "قريبة"
وزير خارجية قطر: صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس باتت "قريبة" / صورة: AFP
19 نوفمبر 2023

كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، أن إنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس بات قريباً ويتوقف على قضايا "بسيطة" و"لوجستية".

وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في الدوحة إنّ التحديات المتبقية في المفاوضات بسيطة للغاية مقارنة بالتحديات الأكبر، فهي لوجستية وعملية أكثر.

وأوضح أن المفاوضات حول الاتفاق تشهد "تقلبات بين الحين والآخر في الأسابيع القليلة الماضية".

وتابع: "أعتقد أنني الآن أكثر ثقة بأننا قريبون بما يكفي للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد الناس بأمان إلى منازلهم"، دون أن يعطي مهلة زمنية لذلك.

وتقود قطر جهود وساطة للإفراج عن الأسرى والتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن خلالها الاحتلال الإسرائيلي عدواناً مدمراً على غزة خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.

وتحتجز حماس منذ ذلك الحين نحو 240 أسيراً أَسَرتهم من مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة ضمن عملية أطلقتها باسم "طوفان الأقصى"، وذلك رداً على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

التسريبات تؤدي إلى "نتائج عكسية"

ونجحت الوساطة القطرية حتى الآن في الإفراج عن 4 من الرهائن الإناث خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونفى البيت الأبيض السبت معلومات كشفتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بوساطة أمريكية بين إسرائيل وحماس من شأنه إتاحة الإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بقطاع غزة في مقابل وقف القتال لخمسة أيام.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر مطلعة" لم تسمِّها أن جميع الأطراف سيوقفون العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل فيما يجري إطلاق سراح بعض الرهائن على دفعات، على أن تكون هناك مراقبة جوية لتوقف القتال.

وتعليقاً على ذلك قال رئيس الوزراء القطري إن رؤية تسريبات عن المفاوضات في وسائل الإعلام قبل إبرام الاتفاق تؤدي إلى "نتائج عكسية".

وأثار الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجمعة الحاجة الملحّة للإفراج عن "كل الرهائن".

وكان بايدن أبدى الأربعاء "تفاؤلاً معتدلاً" بإمكان توصّل إسرائيل وحماس إلى اتفاق للإفراج عن قسم منهم.

وربط مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون في الأيام الماضية بين إطلاق سراح الرهائن والموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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